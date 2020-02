Judonachwuchs erkämpft sich dritte Plätze

„Spiel, Satz und Sieg.“ Auf dem Tennisplatz hat Denise-Jessica König schon viele Erfolge gefeiert. Ab 8. Januar kämpft die ehemalige Profispielerin und Tennistrainerin in der RTL-Sendung „Der Bachelor“ um das Herz des Junggesellen Sebastian Preuss.

Ob sich die aus Aalen stammende und seit vielen Jahren in München lebende 26-Jährige gegen ihre 21 Mitstreiterinnen durchsetzt und am Ende die letzte Rose bekommt, wird sich in den kommenden zehn Folgen zeigen.