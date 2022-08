Jubiläumsausstellung „Begegnung: Classix“ eröffnet

Anlässlich der runden Jubiläen der Kreissparkasse Ravensburg (2022) und des Landkreises Ravensburg (2023) werden in der Sparkassengalerie Highlights der beiden Kunstsammlungen erstmals gemeinsam präsentiert. Wie die Sparkassenleitung schreibt, stehen bei der ersten Begegnung die „oberschwäbischen Klassiker“ im Mittelpunkt. Die Vernissage findet am Montag, 29. August um 19 Uhr in der Kreisparkasse in der Meersburger Straße 1 statt. In die Ausstellung führt Dr. Uwe Degreif ein.

Beide Sammlungen wurden in der Vergangenheit bereits einzeln in Schloss Achberg präsentiert. 2004 war dort die Kunstsammlung des Landkreises zu sehen, 2006 die Kunstsammlung der Kreissparkasse Ravensburg zu Gast. In der aktuellen Ausstellung soll durch die Begegnung von Werken aus dem Besitz beider Institutionen ein neuer Blick darauf ermöglicht werden. Es entsteht ein komplementäres Bild der beiden „Kreissammlungen“ und der für die Sammlungen bedeutenden Künstlerinnen und Künstler.

Vom 6. Februar bis 24. März 2023 folgt dann unter dem Titel „Begegnung: contemporary“ die Gegenwartskunst. Die Ausstellungen werden kuratiert von Michael C. Maurer M.A., Tanja Maurer M.A. und Hanna Rehm M. A.