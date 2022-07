Jubiläum – 50 Jahre Abitur am Spohngymnasium

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 26. Juni 1972 fand die mündliche Prüfung am Spohngymnasium statt. Anschließend wurde den 18 Schülern der Klasse 13 a im Rektorat des Spohngymnasiums vom damaligen Schulleiter, Oberstudiendirektor Franz Braig, ihre Reifezeugnisse überreicht, wie damals noch die Abiturzeugnisse genannt wurden. 50 Jahre danach und 30 Jahre nach dem letzten Klassentreffen 1992 traf man sich nun wieder in der Schule.

Studiendirektorin Susanne Lutz vom derzeitigen Schulleitungsteam des Spohngymnasiums konnte am 24. Juni zehn ehemalige Schüler und zwei ihrer damaligen Lehrkräfte, Hartmut Jost und Hartmut Wagner, begrüßen.

Susanne Lutz ließ es sich nicht nehmen die Gruppe persönlich durch das denkmalgeschützte Schulgebäude zu führen, dessen Generalsanierung erst vor kurzem abgeschlossen wurde. Dabei riefen die schönen Stuckdecken, der sehenswerte Terrazzoboden, die grünen Wandfliesen wie auch die alten Türrahmen Erinnerungen an die alten Schulzeiten hervor. Die Digitalisierung aller Klassenzimmer, die Einrichtung moderner Fachräume für Physik und Chemie, der Einbau zweier Aufzüge wie auch die energetische Sanierung beeindruckten die ehemaligen Schüler dieser Schule stark. Höhepunkt war eine spezielle Führung durch die Sternwarte durch den Astronomie- und Physiklehrer Andreas Müller. Der Zugang war den Schülerinnen und Schülern des Spohngymnasiums damals untersagt.

Am Ende der Führung erreichte man das Rektorat, wo damals die Reifezeugnisse übergeben wurden. Denn eine Schlussfeier wurde zu jener Zeit von der Mehrzahl der Schüler nicht gewünscht. Anschließend traf sich die Gruppe im ehemaligen Klassenzimmer, dem jetzigen Schülercafé. Hier wurden viele Erlebnisse und Erinnerungen aus der damaligen Schulzeit wieder wachgerufen.