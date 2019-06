Jubiläum – Über 20 Jahre easylife

Abnehmen mit Erfolg

Die Bikinifigur ist weit entfernt. Der größte Feind ist die Waage, die immer noch viel zu viel anzeigt. Und das, obwohl Sie seit Wochen auf alles verzichten und den Feierabend statt auf der Couch im Fitnessstudio verbringen. Sie essen nur noch 6 Stunden am Tag, den geliebten Schweinebraten ersetzten Sie sogar mit einem Abnehm-Shake. Das alles haben Sie bereits hinter sich. Doch ehe Sie sich umschauen, sind die mühselig abgenommenen Pfunde wieder drauf und weil das nicht genug ist, noch ein paar Kilo mehr. Kein Wunder, dass viele genug von erfolglosen Diäten haben. Die Betroffenen hätten es leichter haben können. Denn die nachweislichen Erfolge der easylife-Zentren basieren auf medizinischen Erkenntnissen und einer großen fachlichen Erfahrung von mittlerweile über 20 Jahren. Und die können auch Sie sofort nutzen!

Das easylife-Zentrum in Augsburg unter der Leitung von Frank Kechele besteht seit 1996, also über 23 Jahren, in Neu-Ulm wird easylife bereits seit 1997 angeboten.

Frau Hammerschmidt und Herr Hartmann betreuen seit 5 Jahren das easylife-Zentrum in Memmingen, seit 3 Jahren das easylife-Zentrum in Ravensburg und im 2. Jahr das easylife-Zentrum in Kempten.

20 % Jubiläums-Rabatt

Diese über 20-jährige Erfahrung wollen wir mit Ihnen mit 20 % Jubiläums-Rabatt feiern. Sichern Sie sich bis 19.06.2019 Ihre Chance auf 20 % mehr Leistung!!!

Experten aus Leidenschaft

Wie erfolgreich easylife ist, beweisen die zahlreichen zufriedenen Teilnehmer. Vertrauen Sie darum nicht den wolkigen Versprechungen selbsternannter Diätpäbste, sondern den easylife-Teams aus Ärzten und Ernährungswissenschaftlern.

Sie haben noch Fragen?

Um Interessierte zu informieren, bieten die Experten kostenlose Beratungsgespräche an. „Wir ermitteln Ihre persönlichen Voraussetzungen und ob die Original-easylife-Therapie bei Ihnen zum Erfolg führen kann.“ Stoffwechselprobleme werden mit modernster Technik analysiert und berücksichtigt.

Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen, kostenlosen Beratungstermin:

https://www.easylife.de/ravensburg/.

Kempten

Telefon: 083159187580

Edisonstraße 2

87437 Kempten

info@kempten-easylife.de

Memmingen

Telefon: 083319279261

Münchener Straße 75

87700 Memmingen

info@easylife-memmingen.de