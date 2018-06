Jubel in der letzten Minute

Was für ein Spiel: Betretene Gesichter und ernste Mienen in der ersten Halbzeit beim WM-Vorrundenspiel Deutschland gegen Schweden auch in Ravensburg. In der Pause begann dann das Rechnen mit Toren und Punkten. Nicht wenige sprachen gar von einem Endspiel. Dann die Erleichterung zu Beginn der zweiten Halbzeit durch das Tor von Marco Reus zum 1:1. Für mehr als 700 Fans in der Halle der Alten Maschinenfabrik brachte das Siegtor von Toni Kroos die Erlösung. Foto: Jakubek