Josef Maier erhält die silberne Ehrennadel

Im Beisein vieler seiner Feuerwehrkameraden und dem Feuerwehrkommandanten der Stadt, Claus Erb, hat Josef Maier (links) die silberne Ehrennadel der Ortschaft Schmalegg erhalten. Wie die Stadt Ravensburg mitteilt, soll Maiers langjähriges Engagement als Abteilungskommandant der Freiwilligen Feuerwehr Ravensburg, das er 15 Jahre in der Ortschaft ausgeübt hatte, mit dieser Ehrung gewürdigt werden. Bereits vor seiner Zeit als Abteilungskommandant war Maier fünf Jahre stellvertretender Abteilungskommandant und habe seit seinem Eintritt in die Freiwillige Feuerwehr 1985 viele wichtige und tragende Ämter inne gehabt. Noch bis heute sei er im Feuerwehr Gesamtausschuss vertreten und unterstütze seine Kameraden mit seinem langjährigen Fachwissen. Der Vorsitzende Hugo Adler (rechts) lobte Maiers sehr gute Führungsqualität und dankte ihm für seine vielen Stunden im Einsatz für die Menschen in Schmalegg und Ravensburg. Foto: Stadt Ravensburg