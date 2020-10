Joscho Stephan Trio spielt in der Zehntscheuer

Das Gypsy-Swing-Trio von Joscho Stephan spielt am Donnerstag, 8. Oktober, um 20 Uhr ein Konzert in der Zehntscheuer Ravensburg. Joscho Stephan wird vom Veranstalter als „Erbe des großen Django Reinhardt an der Gitarre“ gerühmt.

Seine Spieltechnik, seine Melodieführung und seine Improvisation würden jedes Publikum fesseln. Durch seinen authentischen Ton, mit Raffinesse und rhythmischem Gespür gepaart, habe er sich einen „herausragenden Ruf“ erspielt, heißt es weiter. Neben Interpretationen von Genre-Klassikern kombiniere er den Gypsy Swing mit Latin, Klassik und Pop. Komplettiert wird das Trio durch Günther Stephan an der Rhythmusgitarre und Volker Kamp am Kontrabass. Karten für den Abend kosten 22 Euro, ermäßigt 20 Euro, Vereinsmitglieder zahlen sogar nur 18 Euro. Karten im Vorverkauf gibt es in der Touristinfo Ravensburg, im Musikhaus Lange und bei der „Schwäbischen Zeitung“.