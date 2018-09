Jordan bezieht Neubau in Erlen

Die W. & L. Jordan GmbH (Jordan) hat ihren Neubau in Ravensburg in der Franz-Xaver-Honer-Straße 1 im Gewerbegebiet Erlen eröffnet. Hier präsentiert das Familienunternehmen nach eigenen Angaben sein „Joka“-Markensortiment (Parkett-, Laminat-, Design- und Teppichböden auch Tapeten und Wohnstoffe) in neuem Showroom. In diesem Jahr hat Jordan die Niederlassungen Würzburg und Saarbrücken neu eröffnet. Demnächst folgt ein Neubau in Bietigheim. Ein ganz neuer Standort im Raum Karlsruhe ist in Vorbereitung. Der erste Jordan-Standort Ravensburg eröffnete 2000 in der Raiffeisenstraße mit 14 Mitarbeitern.