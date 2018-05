Jona Boneberger fällt mit Bänderriss aus

Auch vor den letzten drei Saisonspielen in der Fußball-Oberliga hat Trainer Steffen Wohlfarth nichts von seinem Ehrgeiz verloren – obwohl es für den Tabellenfünften eigentlich um nichts mehr geht. Vor der Partie am Samstag, 14 Uhr, beim 1. Göppinger SV hat Wohlfarth aber ein paar wichtige Ausfälle zu beklagen. Mit dabei sein wird wenigstens Ersatztorwart Haris Mesic, der seine Fünf-Spiele-Sperre abgesessen hat.

Neben Thomas Zimmermann, der sich gegen Freiberg verletzt hat, und Moritz Jeggle, den es im Trikot der zweiten Mannschaft so erwischte, dass der Knöchel immer noch dick angeschwollen ist, muss Wohlfarth auch auf den offensiven Mittelfeldspieler Jona Boneberger verzichten. Zwei Außenbänder im Sprunggelenk hat es am Montagabend im Training erwischt – obwohl sie gerissen sind, will Wohlfarth noch nicht definitiv vom Saisonende für Boneberger sprechen. Besonders optimistisch klingt er dabei aber nicht.

Dafür geht er fest davon aus, dass seine Mannschaft auch ohne großen sportlichen Anreiz mit voller Motivation nach Göppingen fährt. „Wir haben zwar keine Chance mehr, nach oben zu kommen, aber ich will dieses Spiel gewinnen“, macht Wohlfarth klar, der am Mittwoch mal wieder einen Einsatz für die zweite Mannschaft beim 2:0-Sieg gegen den TSV Strassberg hatte. Er verlangt von seinen Spielern, dass sie „Charakter zeigen“ in Göppingen.

Nur zwei Niederlagen seit dem Jahreswechsel

Für Wohlfarth geht es auch noch darum, wie seine erste Halbserie als Cheftrainer des FV Ravensburg in Erinnerung bleiben wird. Bisher sei er ganz zufrieden mit den Ergebnissen. Nur zweimal hat seine Mannschaft seit dem Jahreswechsel verloren, das könne sich sehen lassen. „Es ist sehr ordentlich gelaufen“, lautet Wohlfarths Zwischenfazit.

Um dies noch zu einer positiven Gesamtbilanz werden zu lassen, seien weitere Siege nötig. Den ersten will der FV-Trainer am Samstag in Göppingen holen. Danach stehen noch das letzte Heimspiel gegen den FC Nöttingen (Samstag, 19. Mai, 15.30 Uhr) an, bevor die Auswärtspartie beim Karlsruher SC II (Samstag, 26. Mai, 15.30 Uhr) die Saison für die Ravensburger beschließt.