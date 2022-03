Jona Baumhof steht zweimal auf dem Siegerpodest

Mit diesen Ergebnissen kann Jona Baumhof absolut zufrieden sein. Der Skifahrer des Schneelaufvereins Ravensburg hat beim Finale der bayerischen Skiliga der Schüler in Bad Wiessee im Riesenslalom Platz zwei erreicht. Den Parallelslalom gewann der U16-Fahrer. Für einen weiteren Ravensburger wurde es knapp nichts mit einem Podestplatz.

Auf der FIS-Europacupstrecke des Christa-Kinshofer-Skizentrums am Tegernsee fanden laut Mitteilung ein Riesenslalom und ein Parallelslalom statt – beide Rennen wurden vom SC Reichersbeuren durchgeführt. Neben Jona Baumhof ging auch Emilio Philipp für den SV Ravensburg an den Start. Aufgrund der starken Sonneneinstrahlung und der dadurch verbundenen warmen Temperaturen mussten sich die Rennläufer auf stark wechselnde Bedingungen einstellen. Baumhof belegte auf der anspruchsvollen Strecke im Riesenslalom der U16 den zweiten Rang, Philipp verpasste in der U14 das Siegertreppchen knapp und belegte Platz vier.

Auf der über Nacht wieder durchgefrorenen Strecke konnte am zweiten Tag ein laut Mitteilung „fairer Parallelslalom“ ausgetragen werden. Baumhof erwischte im zweiten Durchgang einen Traumlauf, mit der Laufbestzeit schob er sich vom fünften auf den ersten Platz. Philipp belegte in einem starken U14-Teilnehmerfeld Rang fünf.