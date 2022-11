Joint löst Rauchmelder aus

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 18-Jähriger rechnen, nachdem er am Sonntag kurz nach 23 Uhr für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt hat. Der Mann hatte laut Polizeibericht in seinem Zimmer in einem Wohnheim in der Nikolausstraße einen Joint geraucht, woraufhin der Rauchmelder auslöste. Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen an und konnte schnell Entwarnung geben. Eine Polizeistreife stellte bei dem 18-Jährigen, der aus seinem Zimmer geflüchtet war, den Joint sowie eine geringe Menge Marihuana sicher und zeigte ihn bei der Staatsanwaltschaft an. Er muss nun möglicherweise die Rechnung für den Feuerwehreinsatz begleichen.