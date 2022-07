„Johnny & the Yooahoos“ bringen Folk und Country nach Ravensburg

„Johnny & the Yooahoos“, vier Jungs aus dem oberbayrischen Mühldorf a. Inn, wollen auch dem Ravensburger Publikum beweisen, dass Folk und Country mehr bieten als Cowboy-Kitsch und Flaggenpatriotismus. Am Samstag, 16. Juli, spielen sie ab 20 Uhr in der Zehntscheuer.

In der Ankündigung der Veranstalter heißt es: „Halsbrecherisch und ohne Kompromisse oder auch zart und liebevoll flitzen und gleiten die Finger über Mandolinen-, Banjo-, Gitarren- und Kontrabass-Saiten. Dazu gesellt sich ein Satzgesang, der seinesgleichen sucht: mal Liebe und Leben beklagend, mal zum Tode jauchzend und dann wieder das große Ganze besingend.“ Komplettiert werde dieses Programm durch einen Funken Retro-Flair, welcher in Form von stilechter Kleidung, historisch anmutenden Mikrofonen und einer Konzertmoderation der alten Schule zur Geltung komme.

Gerade wenn das Quartett im traditionellen Stile aufspielt, möchte man meinen, man sei in die Appalachen der 1950er-Jahre zurückgereist. Und doch hätten „Johnny & the Yooahoos“ mit ihren durch Folk-, Pop- und Klassikelemente angereicherten Eigenkompositionen ihren Sound gefunden. Es spielen: Johnny Schuhbeck (Mandoline, Gesang), Bastian Schuhbeck (Banjo, Dobro, Gesang), Bernie Huber (Gitarre, Harp, Gesang) und Jonas Kollenda (Bass, Gesang).