Johnny-Cash-Show kommt nach Ravensburg

Johnny Cash ist wieder da! Die Legende lebt in den Cashbags um US-Sänger Robert Tyson weiter. Sie behaupten von sich selbst, sie würden nichts kopieren, trotzdem sei alles echt, live und wie damals. Der Dresdner Musiker Stephan Ckoehler hat die Show „Hello, We’re The Cashbags – The Johnny Cash Show“ konzipiert. Natürlich sind Klassiker von „I Walk the Line“, über „Ring of Fire“ und „Jackson“ bis zu „Hurt“ zu hören. Songs der Spätphase „American Recordings“ werden in einem speziellen Akustikteil zelebriert. Robert Tyson verkörpert die Rolle des Johnny Cash, der seinem Vorbild stimmlich und äußerlich nahe kommt. Dazu treten auf Valeska Kunath als June Carter Cash und Josh Angus als Carl Perkins. Die Gruppe gastiert am Sonntag, 21. November, 19 Uhr, im Konzerthaus Ravensburg. Karten kosten 28 Euro, die gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.paulis.de. Das Konzert findet unter den dann geltenden Hygienemaßnahmen mit Abstandsregeln statt. Foto: Joerg Schellschmidt/oh