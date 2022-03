Johanniter unterstützen privates Hilfsprojekt für Ukraine

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mehrere tausend Kilometer legten Johanniter aus Ravensburg zurück, um 2000 Hilfspakete an die slowakisch-ukrainische Grenze zu bringen. Mit dem Hilfstransport unterstützen die Johanniter die private Hilfsaktion des Ravensburger Bio-Lieferdienstes „Frisch auf den Tisch“. Mithilfe von Packlisten garantieren die Organisatoren, dass jedes Hilfspaket mit gleichem Inhalt gefüllt ist. Es gibt verschiedene Care-Pakete für unterschiedliche Bedarfe. „Unsere Pakete landen über unsere Kontakte unter anderem in Kiewer Bunkern und sind so zusammengesetzt, Menschen für eine Nacht mit dem Nötigsten zu versorgen“, erklärt Johannes Schieren, Geschäftsführer von Frisch auf den Tisch.

Durch den direkten Kontakt mit der Kiewer Bevölkerung wusste das Team von „Frisch auf den Tisch“, was wirklich vor Ort benötigt wird. „Bereits im Nachbarland der Ukraine sind Leid und Verzweiflung deutlich spürbar“, berichtet der Johanniter Kim Fleck von seinem Auslandseinsatz in der Slowakei.

Die Johanniter sammeln keine Sachspenden, sondern organisieren Hilfstransporte, beispielsweise für den Aufbau von Krankenstationen. Unter www.johanniter.de/ukraine ist ein Spendenkonto aufgeführt.