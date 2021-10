Johanniter-Kita Schwanennest plant bereits Erweiterung

Die Johanniter-Kita Schwanennest ist eingeweiht worden. „Die Eltern, die ihre Kinder in unsere Kita geben, überlassen uns für viele Stunden am Tag ihren größten Schatz“, bedankt sich Stefan Dittrich, Regionalvorstand der Johanniter Oberschwaben/Bodensee für das Vertrauen. Die Kita wurde nach einer intensiven Umbauphase im September vergangenen Jahres eröffnet. Bürgermeister Simon Blümcke, Architekt Ralph Traub, die Eigentümerfamilie Geschwentner und die Einrichtungsleiterin, Angelika Merk, waren sich einig, dass die Herausforderung, ein Konstruktionsbüro in eine Kita umzubauen, gelungen ist. Die Kita startete mit zwei Krippen- und einer Kindergartengruppe in Betrieb, ein Jahr später kam eine weitere Kindergartengruppe hinzu. Eine Erweiterung um zwei Gruppen ist für kommendes Jahr geplant. Im Schwanennest werden Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt betreut. Das Außengelände wurde abwechslungsreich mit Naturmaterialien, Holzhütten, Beerensträuchern und schattenspendenden Obstbäumen gestaltet. Im Innenbereich gibt es einen Bewegungsraum, Werk- und Kreativräume und eine Kinderküche.