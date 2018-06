Johanniter bilden Ersthelfer in Firmen aus

Die Johanniter bieten eine Aus- und Fortbildung in Erster Hilfe für betriebliche Ersthelfer gemäß den Vorschriften der Berufsgenossenschaften an. Die Grundausbildung umfasst einen Erste-Hilfe-Kurs und berücksichtigt dabei die unterschiedlichen Unfall- beziehungsweise Verletzungsrisiken der Mitarbeiter. Die Grundausbildung nimmt acht Doppelstunden in Anspruch und wird an zwei Kurstagen durchgeführt. Teilnehmer, welche die alle zwei Jahre vorgeschriebene Fortbildung benötigen, nehmen nur am ersten Tag teil.

Der nächste Auffrischungskurs geht am Dienstag, 15. Juli, über die Bühne. Der Grundkurs findet am Mittwoch, 16. Juli, und Donnerstag, 17. Juli, jeweils von 9 bis 16 Uhr bei der Johanniter-Unfall-Hilfe in Ravensburg, statt. Die Lehrgangsgebühren für die Aus- und Fortbildung von Ersthelfern werden von der Berufsgenossenschaft übernommen.

Außerdem bieten die Johanniter einen „Erste Hilfe“-Kurs an, der für alle Führerscheinklassen anerkannt wird. Die Teilnehmer lernen einfache Maßnahmen etwa bei einer Verbrennung, Schnittverletzung, Gehirnerschütterung oder einem verstauchten Fuß. Der Kurs dauert 16 Unterrichtsstunden und findet am Samstag, 19. Juli, und Sonntag, 20. Juli, jeweils von 9 bis 16 Uhr statt und kostet 35 Euro.

Anmeldung und Info unter Telefon 07541/38310, der Servicenummer 0800/1677311oder übers Internet

www.johanniter.de