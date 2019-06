Johannes Lörz und Jonathan Kopetzky sind „beste Nachwuchstalente“

„Intelligenten Wahnsinn“ hat der Art Directors Club (ADC) zwei Mediendesignern der DHBW Ravensburg bescheinigt – für ihre Arbeit „The Worldwide Moral Movement“ wurden Johannes Lörz und Jonathan Kopetzky als beste Nachwuchstalente der Branche mit dem Grand Prix und mit einem Goldenen Nagel ausgezeichnet. Weiteres Gold, Bronze und fünf mehr Auszeichnungen für Semester- und Abschlussarbeiten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) unterstreichen das hohe Niveau der Designschmiede im tiefen Süden, heißt es in einer Pressemitteilung der Hochschule.

Nonchalant-absurde Leichtigkeit

Bei „The Worldwide Moral Movement“, die Bachelorarbeit von Johannes Lörz und Jonathan Kopetzky an der DHBW Ravensburg, löst in ihrer fiktiven Kampagne für ein neues Moralverständnis ein Visionär die pochendsten Probleme mit nonchalant-absurder Leichtigkeit – die Moral wird ad absurdum geführt. „In der heutigen Zeit wird es immer schwieriger Wahrheit und Unwahrheit auseinander zu halten. Wir haben uns in der Pflicht gesehen, auf diesen Zeitgeist polarisierend zu reagieren“, sagen Lörz und Kopetzky gemäß des Presseschreibens.

Ebenfalls ADC-Gold gab es für die bereits beim GWA und bei den Red-Dot-Awards erfolgreiche Kommunikationskampagne für den Schwarzwald-Tourismus, „Endlich was für junge Leute“ der Mediendesign-Studierenden Annick Buhr, Shannon Rogers, Tabea Edelkott, Julian Schleier, Johannes Lörz, Jonathan Kopetzky, Malte Heines und Julia Maier.

Ein bronzener Nagel in der Kategorie „Schriftgestaltung“ ging an Hannes Drissner und Daniel Zenker für ihre Abschlussarbeit „Median Grotesk“, dem Versuch, einen typografischen Jetzt-Zustand festzuhalten.

Weitere Auszeichnungen

Weitere fünf ADC-Auszeichnungen gingen an die Semester- und Abschlussarbeiten „Very Able Fonts“ (Philip Walch), „Ordnung ist das halbe Leben“ (Julian Schleier), „Sem Destino a Lisboa“ (Julia Helm), „Am Grund des Sees (Tabea Edelkott und Julia Maier) sowie an „Corporate Design Psychiatrisches Museum Haina“ (Mona Bianca Dürer). Es geht unter anderem um relative Wahrnehmung, Massentourismus in Lissabon und die Wortschatzförderung bei Kindern.