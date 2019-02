Johannes Bröckers stellt bei Ravensbuch neues Werk vor

Der Journalist Johannes Bröckers kommt am Donnerstag, 7. Februar, nach Ravensburg. Wie Ravensbuch mitteilt stellt er im Gespräch mit Lukas Bruns, Leiter der Abteilung Business Development bei Schwäbisch Media, in der Buchhandlung Ravensbuch sein neues Buch „Schnauze, Alexa! Ich kaufe nicht bei Amazon“ (Westend Verlag) vor, in dem er überzeugende Argumente gegen den Kauf bei Amazon liefert. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.

„Warum kaufen wir noch immer bei Amazon? Wir wissen doch alle, dass Amazon Steuern vermeidet, wo es nur geht, und auf seinem Marktplatz massenweise Händler zum Umsatzsteuerbetrug einlädt“, schreibt Johannes Bröckers laut Mittilung. „Wir wissen, dass Amazon seine Arbeiter in den Logistikzentren permanent mit Kameras überwacht, miserabel bezahlt und schlecht behandelt. Wir wissen, dass Amazon auf dem Weg zur Welt spitze ganze Branchen plattmacht und Märkte zerstört. Und mal ganz abgesehen vom wachsenden Lieferverkehr, den ausgebeuteten Paketboten und den Folgen fürs Klima, hat sich Amazon auch noch zu einer gigantischen Datenkrake entwickelt.“

Und mehr noch: Alexa hört weltweit in allen Wohnstuben alles mit, auch die intimsten Informationen über uns kennt der weltweit größte Händler – und könnte heute schon entscheiden, was er uns morgen verkaufen will. Noch fragt er uns vorher, aber bald kommt es von selber bei uns an. Amazon weiß ja auch, was wir gerne lesen und so rund um die Uhr auf unseren Amazon-Bildschirmen schauen, und wo wir dann das Buch aus Langeweile zuschlagen – da lässt man doch gleich leichter verdaubares schreiben und liefert dies an den inzwischen vollkommen unmündigen Konsumenten. Johannes Bröckers sagt: Da hilft nur zu sagen „Schnauze, Alexa“!

Johannes Bröckers, Jahrgang 1960, studierte laut Mitteilung Germanistik und Europäische Ethnologie in Marburg und arbeitete als Journalist, Texter und Creative Director in der Werbung. 2000 gründete er pleasant_net, das Büro für strategische Beeinflussung. Er lebt und arbeitet als Marketingberater, Autor und Dozent in Frankfurt am Main.