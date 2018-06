Johanna Kneer wird Deutsche Meisterin

Karateka Johanna Kneer vom KJC Ravensburg hat sich im bayerischen Aschaffenburg den Deutschen Meistertitel bei den Aktiven in der Kategorie Kumite bis 68 Kilogramm geholt. Das KJC-Damen-Team holte bei den nationalen Titelkämpfen im Karate außerdem die Silbermedaille.

Über 500 Sportler aus 166 Vereinen waren dem Aufruf des Deutschen Karateverbands gefolgt, ihre besten Karatekas zur Deutschen Meisterschaft zu schicken und wertvolle Punkte für die WM-Qualifikation zu sammeln. Aus Ravensburg hatten sich Johanna Kneer, Anna Waurick, Matthias Herter, Patric Mohr und Dennis Fechner über die baden-württembergische Landesmeisterschaft für diesen Wettkampf qualifiziert. Für Johanna Kneer war es der erste Auftritt bei einer nationalen Meisterschaft in der Altersklasse der Aktiven. In ihrer Kategorie Kumite bis 68 Kilogramm stand sie in der Vorrunde Aneet Kahlon aus Nordrhein-Westfalen gegenüber. Bereits hier ließ die Ravensburgerin keine Zweifel an ihren Titelambitionen aufkommen und zog ungefährdet in das Viertelfinale ein. In diesem traf sie auf Claudia Gabrich aus Sachsen, die sie eindeutig mit 5:0 Punkten besiegte.

Auch Charlotte Grimm vom Sportcenter Bushido Waltershausen konnte das Ravensburger Karatetalent im Halbfinale nicht aufhalten. Johanna Kneer sicherte sich mit einem deutlichen 8:0-Sieg den verdienten Finaleinzug. In der abendlichen Finalveranstaltung stand ihr mit Lena Ribguth aus Brandenburg eine erfahrene und kampfstarke Kontrahentin gegenüber. Deutlich war es dem Finale anzusehen, dass beide Athletinnen die Goldmedaille für sich beanspruchten. Trotz einiger guter Wertungsaktionen gelang es keiner der Sportlerinnen, den entscheidenden Treffer zu erzielen, sodass es nach Ablauf der Kampfzeit unentschieden stand. Nun lag es an den durchführenden Kampfrichtern, per Handzeichen über die Siegerin zu entscheiden. Da Johanna Kneer die deutlich aktivere und offensivere Athletin der Begegnung gewesen war, entschied sich das Kampfgericht einstimmig mit 5:0 Stimmen für die Ravensburgerin. Damit konnte Johanna Kneer ihren ersten Deutschen Meistertitel bei den Aktiven feiern. Dieser Erfolg ist ein wichtiger Baustein für die Qualifikation zur Weltmeisterschaft, welche Ende des Jahres in Indonesien ausgetragen wird, und lässt somit auf eine Ravensburger Beteiligung hoffen.

In der Kategorie Kumite bis 55 Kilogramm vertrat Anna Waurick die Ravensburger Farben und konnte sich nach einer erfolgreichen Vorrunde bis in das Viertelfinale durchsetzen. Bei den Herren trat nach längerer Wettkampfpause Dennis Fechner im Kumite bis 84 Kilogramm an. Hier zeigte er gegen Fabian Droste, dass er noch nichts verlernt hatte und belegte in der Gesamtwertung den 7. Platz. Patric Mohr konnte in der Kategorie Kumite bis 67 Kilogramm einige Akzente setzen, erreichte jedoch noch keinen Medaillenrang. Das Kumite-Team der Herren mit Matthias Herter, Patric Mohr, Timo Wachendorfer, Laurent Etemi, Dennis Fechner sowie Maximilian Giang konnte trotz guter Aktionen noch nicht in die Medaillenvergabe eingreifen, zeigte aber, dass in Zukunft mit ihm zu rechnen sein wird.

KJC-Damen trumpfen auf

Im Mannschaftswettbewerb der Damen traten für Ravensburg Anna Waurick, Johanna Kneer, Katja Schweier, Monique Puscher und Angelique Migule an. Weder das Team aus Thüringen noch die Kampfgemeinschaft Westfalen oder die Damen aus Berlin konnten die starken Baden-Württembergerinnen auf ihrem Weg in das Finale aufhalten. Besonders Waurick und Kneer sicherten durch ihre schnellen und kompromisslosen Techniken wertvolle Punkte für Ravensburg. In der Finalbegegnung musste sich das Team knapp und trotz eines Sieges von Anna Waurick der Konkurrenz aus Rheinland-Pfalz geschlagen geben, was die Freude über die Silbermedaille aber nicht schmälerte. „Dieser tolle Erfolg der KJC-Karatekas lässt auf eine positive Zukunft hoffen“, sagte Heim- und Landestrainer Günter Mohr zum Abschneiden seiner Athleten an der diesjährigen Deutschen Meisterschaft.