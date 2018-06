Joel Schwarz verstärkt die Rams

An einer Verpflichtung von Joel Schwarz sind einige Handballvereine interessiert gewesen. Der 20-Jährige hat in den vergangenen Jahren in Eisenach in der A-Junioren-Bundesliga und zuletzt beim SV Remshalden in der Oberliga gespielt. Aus beruflichen Gründen ging es für Schwarz nun zurück nach Oberschwaben und dort auf Vereinssuche.

Letztlich hat sich Schwarz für eine Rückkehr zu seinem Jugendverein TSB Ravensburg entschieden. „Das ist ein Topzugang für uns“, sagt der Sportliche Leiter Günter Niederer. „Wir sind froh und auch ein bisschen stolz, dass es uns gelungen ist.“ Denn im Rennen war neben den Rams auch der Allgäurivale MTG Wangen – immerhin eine Liga über den Ravensburgern in der Württembergliga aktiv. Dass es der neue Sportliche Leiter der MTG, Arno Uttenweiler, nicht geschafft hat, Schwarz nach Wangen zu locken, haben die Ravensburger wohlwollend zur Kenntnis genommen. Denn beim Abschied von den Rams hatte Uttenweiler nicht nur Freunde zurückgelassen. „Mit Levi (TSB-Trainer Levente Farkas, Anmerkung der Red.) passt es ganz gut, ich halte sehr viel von ihm“, sagt Schwarz. „Und der Verein hat sich sehr um mich bemüht.“

Ausbildung bei der Polizei

Drei Jahre lang war der Rückraumspieler im Eisenacher Nachwuchs aktiv. „Die vergangene Saison durfte ich mich bei den Männern in der Oberliga beweisen“, sagt Schwarz. Nun folgt zwar ein kleiner Schritt zurück in die Landesliga – aber einer, der auf Verständnis stößt. der 20-Jährige beginnt seine Polizeiausbildung in Biberach. „Ich muss erst schauen, wie ich Beruf und Sport unter einen Hut bringen kann“, meint Schwarz. „Und natürlich ist es immer schön, zum Heimatverein zurückzukommen.“

Start mit einem Derby

In der vergangenen Woche sind Schwarz und seine neuen Mannschaftskollegen in die Vorbereitung gestartet. Während des Rutenfests ist traditionell Pause bei den Rams, anschließend folgt der zweite Block mit zwei Trainingslagern in Ravensburg und Oberstaufen. Am 15. September startet dann die Landesligasaison mit dem attraktiven Heimspiel gegen die TG Biberach.

Zwei Spieler haben abgesagt

Bis dahin ist für Niederer und Farkas aber noch eine Menge zu tun. Denn nach wie vor sind die Rams auf der Suche nach einem Linkshänder. Eigentlich hatten die Ravensburger bereits die Zusage von zwei Spielern aus dem Ausland. „Seit Weihnachten war eigentlich alles klar“, sagt Niederer. „Jetzt haben beide kurzfristig abgesagt. Das hat uns schon getroffen.“ Nun geht die Suche mehr oder weniger von vorne los. „Es laufen noch Gespräche“, meint Niederer. Schwarz wird bei den Rams die Position von Simon Schmiedel übernehmen, der zur HSG Langenau/Elchingen in die Württembergliga wechselt. Lukas Haefele ist auf Weltreise, bei Claudius Frank ist noch unklar, wie es beruflich weitergeht.

In der vergangenen Saison haben die Rams bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt in der Landesliga kämpfen müssen. Erst durch den 27:23-Sieg gegen den TV Brenz sicherte sich Ravensburg die Ligenzugehörigkeit für die kommende Spielzeit. „In der neuen Saison wollen wir sportlich den nächsten Schritt machen“, sagt Niederer. Dazu soll Joel Schwarz seinen Anteil beitragen.