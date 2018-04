Jobmesse erweitert Zielgruppe

Bei der diesjährigen Jobmesse „Karrierestart“ am Donnerstag, 26. April, in der Oberschwabenhalle in Ravensburg stellen sich 73 Aussteller aus Wirtschaft, Industrie und Dienstleistung sowie Hochschulen und Universitäten vor. Die Messe findet von 10 bis 19 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Die Messe bietet, wie Peggy Aulmann von der Projektleitung mitteilt, Studenten, Absolventen, Young Professionals und – neu ab 2018 auch Berufserfahrenen – eine Plattform, um mit potenziellen Arbeitgebern persönlich ins Gespräch zu kommen. Geschäftsführer und Personalverantwortliche der Firmen geben Auskunft über Einstiegsmöglichkeiten wie Praktika und Trainee-Programme, Bachelor- oder Masterarbeiten oder erläutern detailliert aktuelle Stellenausschreibungen. „Wer die ersten beruflichen Schritte schon hinter sich hat, kann sich bei den zwölf Hochschulen und Universitäten über deren Angebote, beispielsweise zu Masterstudium oder Fernstudium, informieren“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Wer sucht Seiteneinsteiger?

In einer Podiumsdiskussion zum Thema „Quereinstieg für Mutige – Branchen, Chancen, Möglichkeiten“ diskutieren ab 16 Uhr Arbeitgeber aus der Region. Mit dabei sind Eva Majovski, Abteilungsleitung Personalmanagement bei ZfP Südwürttemberg und ZfP Reichenau, Eike Schönau, Teamleiter Talentmanagement bei Vetter Pharma, Norbert Christlbauer, Personalleiter bei Elobau, Anne Schmieder, Geschäftsführerin der Firma Schmieder, Markus Brunnbauer, Bereichsleiter Ausbildung bei der IHK Bodensee-Oberschwaben, und Rita Hafner-Degen, Leiterin Regionalbüro für berufliche Fortbildung (Bodenseekreis-Konstanz-Ravensburg-Sigmaringen). Sie gehen unter anderem folgenden Fragen auf den Grund: Was bewegt Menschen, mit oder ohne Ausbildung oder Studium, sich umzuorientieren? Wie interessant sind Seiteneinsteiger wirklich für Unternehmen? Welche Branchen eignen sich besonders, und wer finanziert unter welchen Voraussetzungen die Qualifizierungsmaßnahmen? Moderiert wird die Podiumsdiskussion von Stefan Kühlein, Programmchef bei Regio TV Bodensee-Oberschwaben.

Allen, die gerade mitten in der Bewerbungsphase stecken, werden auf der Messe CV-Check und kostenlose, professionelle Bewerbungsfotos angeboten. In den zahlreichen Vorträgen gibt es Tipps zu Themen rund um die Bewerbung wie Assessmentcenter, Vorstellungsgespräch, die Gehaltsverhandlung und vieles mehr. In der Sondershow E-Mobilität können sich die Besucher zu KfZ und Radangeboten informieren. Am Nachmittag findet in der Lounge außerdem eine große Verlosung statt. Jeder, der zu dieser Zeit vor Ort ist, hat die Chance, den Hauptpreis, ein Macbook, zu gewinnen.