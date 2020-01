Jetzt mitmachen: Rufen Sie uns Ihren närrischen Schlachtruf zu

„Schelle schelle - schellau“, „Hoorig, hoorig - isch dia Katz“ oder „Kügele - Hoi“: Jede Narrenzunft hat ihren eigenen Ruf. Wir sammeln sie zum Nachhören - und brauchen dafür Ihre Hilfe.

Nehmen Sie daher bitte Ihren Narrenruf als kurze Sprachnachricht mit einem Smartphone auf und senden Sie uns die Datei entweder per Messenger (Whatsapp, Facebook-Messenger oder Telegram) oder per E-Mail an online@schwaebische.de.

Bitte schreiben Sie den Namen der Narrenzunft und den Ort, wo diese aktiv ist, mit dazu.

Wie Sie sich für unsere Messenger-Dienste anmelden können, haben wir hier beschrieben.



Die Einsendungen wollen wir im Laufe der närrischen Zeit dann auf einer Karte zum Nachhören veröffentlichen.