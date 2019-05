Jetzt LIVE: Hate-Slam - skurrile Beleidigungen gegen Schwäbische.de

Wenn Trolle oder Vertreter extremer Ansichten ihren Hass in Worte fassen, dann wird es auch mal grotesk. Die heftigsten Zuschriften an unsere Redakteure gibt es hier von 20.15 bis 21 Uhr direkt im Livestream.

Hate-Slam: Das steckt dahinter

Ein Wort dazu: Schwäbische.de ist ein Nachrichtenportal aus der Region und für die Region. Wir schätzen fundierte Kritik von Lesern und nehmen sie ernst. Zur Wahrheit gehört aber auch: In Zeiten, in denen das Wort Lügenpresse wieder salonfähig ist und blanker Hass im Internet zum Alltag gehört, häufen sich auch Zuschriften an Schwäbische.de, die statt berechtigter Kritik ausschließlich Hohn und Beleidigungen enthalten. Schwäbische.de hat sich bewusst entschieden, solche Zuschriften öffentlich zu machen um auf humorvolle Arte zu zeigen, welche Dimensionen Hass und Verachtung im gesellschaftlichen Dialog mittlerweile eingenommen haben.