Jetzt kann der OEW-Kultursommer im Kreis Ravensburg beginnen

Der OEW-Kultursommer beginnt am 24. Juni in Wolfegg und endet am 6. August in Isny, Infos unter www.kultursommer.rv.de

Eine lange Durststrecke von zwei Corona-Jahren mit gewaltigen Einschränkungen liegt hinter den meisten Kulturveranstaltungen, vor allem den sommerlichen Festivals in der Region, die fast alle ehrenamtlich organisiert werden. Deshalb ist es besonders erfreulich, wenn der seit fünf Jahren vom Landkreis veranstaltete OEW-Kultursommer 2022 zwischen Juni und August wieder mit einem vielseitigen Programm aufwarten kann.

Wie jede Initiative braucht auch diese von Landrat Harald Sievers 2017 ins Leben gerufene verlässliche Partnerschaften. So gehören zum OEW-Kultursommer die Initiatoren vom Landratsamt – neben dem Landrat der Leiter des Kultur- und Archivamtes Maximilian Eiden – mit den Mitteln aus dem Kunst- und Kulturfonds der OEW und aus Erträgen der EnBW AG und drei Festivalveranstalter, die bereits seit vielen Jahren und Jahrzehnten in der Region zuhause sind: die Internationalen Wolfegger Konzerte (1989), das Isny Opernfestival (1989), das Einhaldenfestival (2004) und dieses Jahr neu die Gewinner des jährlichen Wettbewerbs, das Theaterfestival Isny (1983).

„Brass im Gras“ gibt’s 2023 wieder

Die einzige Einbuße ist das fünfte Element, die eingetragene Marke „Brass im Gras“, das 2018 zum ersten Mal in Wolfegg stattgefunden hatte. Moderne fetzige Blasmusik als Open Air musste aus verschiedenen Gründen wie Terminproblemen, Pandemie und Wetter die vergangenen Jahre ausgesetzt werden, ist aber nun im nächsten Jahr solide aufgestellt. 2023 steht auch das 50. Bestehen des Landkreises an.

Was gibt es also ab dem 24. Juni zu hören und zu sehen? Es beginnt in der Alten Pfarr in Wolfegg mit Schuberts „Die schöne Müllerin“ mit dem Tiroler Tenor Martin Mitterrutzner, der nicht von Klavier, sondern von dem Gitarristen Martin Wesely begleitet wird.

Nicht nur Bernd Mayer vom Freundeskreis Wolfegger Konzerte wird darauf gespannt sein. Das große Konzert im Rittersaal bietet am 25. Juni unter dem Dirigenten und künstlerischen Leiter Manfred Honeck einen reinen Beethovenabend mit der Violinistin Maria Dueñas und der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern.

Eine Uraufführung und Mozarts „Krönungsmesse“

Am Tag darauf bestreitet das Orchester mit Honeck in der Kirche St. Katharina eine Uraufführung, das Oratorium „Bevor wir schweigen“ mit Brieftexten von Opfern des Naziregimes von Florian Frannek, und Wolfgang Amadeus Mozarts „Krönungsmesse“ KV 317. Das werden konzentrierte drei Tage sein.

Nur an diesem Tag gibt es eine Überschneidung mit dem Eingangskonzert am 26. Juni in der Nikolaikirche in Isny, das mit einem interessanten Programm mit Werken von Kurt Weill, Anton Stepanowitsch Arenskij und Franz Schubert das Isny Opernfestival einleitet.

Sein künstlerischer Leiter Hans-Christian Hauser freut sich darüber, dass die OEW eine Finanzierungslücke stopfte und dass trotz mancher Terminprobleme – vor allem im vergangenen Jahr noch mehr als 2020 – die Produktion von Prokofjews Oper „Die Liebe zu den drei Orangen“ vom 30. Juni bis 3. Juli im Innenhof des Schlosses aufgeführt werden kann.

Für Ausweichtermine ist gesorgt, sie werden kurzfristig bekanntgegeben. Isny ist ein Projekt mit Musikstudentinnen und -studenten. Die Stadt stemmt jedes Jahr eine Opernproduktion und achtet darauf, dass moderne und zeitgenössische Musik zur Aufführung kommt.

Einhaldenfestival würdigt den Vollblutmusiker Richie Beirach

Das Einhaldenfestival in Geratsreute ist hingegen ein „Familienfestival“, sagt sein Leiter, der Bassist Veit Hübner, und berichtet von dem schlechten Jahr 2020 und von dem besseren Jahr 2021, wo sogar ein Impfzentrum vor dem Eingang stand und sich 50 Gäste impfen ließen. Aber es hat Einbußen gegeben bei den Ehrenamtlichen, auch bei den Besucherzahlen.

Eine bunte Mischung aus Jazz und Blasmusik, Kabarett, Comedy, Kinderchor und Salonorchester: Diesmal würdigt das Festival den 75-jährigen Vollblutmusiker Richie Beirach, der beim ersten Mal 2004 dabei war, und bringt Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten auf die Bühne. Die Mischung macht es hier und auch bei Isnys Theaterfestival, das älteste im Bunde.

Ein Superprogramm am 3. August

Karin Konrad vom Kulturbüro Isny beschreibt mit Verve dieses Bürgerfestival, das etwa 100 Personen beschäftigt, oft schon in der zweiten Generation, die jedes Jahr 60 Workshops und für zehn Tage eine Festivalstadt am Baggersee Burkwang auf die Beine stellen.

Dass das Team den Wettbewerb der OEW gewonnen hat, ermöglichte ein Superprogramm am 3. August: Aus Wien kommt die Indie-Pop-Band Buntspecht und der italienische Singer-Songwriter Fil Bo Riva, organisiert von der Nachwuchscrew, den „Jungen Wilden“ im Festivalteam.