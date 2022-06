Jetzt ist der Sommer da

Jetzt geht’s ab: Ferienzeit und Sommerwetter locken Kinder und Erwachsene an diesen Tagen an die Seen und Freibäder der Region. Bereits am Wochenende bildeten sich im Ravensburger Flappachbad (Foto) lange Schlangen vor der Eintrittskasse und dem Pommes-Kiosk. Das dürfte noch mehr werden, denn die Wetterprognosen sehen sehr sonnig aus. Die Wetterwarte Süd aus Bad Schussenried sagt für die Region in den kommenden Tagen „schönes Sommerwetter“ voraus. Örtlich werde die 30-Grad-Marke überschritten. Allerdings sei mit Schauern oder Gewittern zu rechnen: „In brütender Hitze und zunehmender Schwüle nimmt das Schauer- und Gewitterrisiko zu, weshalb vor allem am Sonntag Hitzegewitter drohen.“ Foto: Elke Obser