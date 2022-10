Jetzt für Ravensburger Kinderherbst anmelden

Keine Langeweile in den Herbstferien – vom Samstag, 29. Oktober, bis Sonntag, 6. November, bietet die Stadt Ravensburg eine Woche voller Kultur für Kinder an. Der Vorverkauf hat begonnen, die Angebote haben nur ein begrenztes Kartenkontingent. Daher lohnt es sich, die Karten im Vorverkauf zu ergattern oder sich gleich für einen der Workshops anzumelden, heißt es in einer Ankündigung der Stadtverwaltung.

Der Ravensburger Kinderherbst geht in die achte Runde, mit im Boot sind zahlreiche Kulturveranstalter aus Ravensburg. Zum Mitmachen laden zum Beispiel Aufführungen in Ottokar's Puppentheater ein. Wer lieber zuhören und sich die Geschichte selbst im Kopf ausmalen möchte, kann die Vorlesung der Kinderstiftung besuchen. Für diejenigen, die sich schon immer einmal wie die Ritter im Mittelalter fühlen und die Stadt verteidigen wollten, ist die Kinderstadtführung „Geheimnisvolle Türme“ durch Ravensburg genau das Richtige. Auch die Ravensburger Musee und der Neue Ravensburger Kunstverein bieten ein Programm. Die Stadtbücherei lädt ein zu den Samstagsgeschichten und zu Kamishibai. Bei „Kids online“ können Kinder ihren Internet-Führerschein machen, und bei der kreativen Fotostory werden sie selbst zum Autor.

Beim Musikzirkus „Der Löwe lacht“ wird die Zehntscheuer zur Manege, und das Stadtorchester Ravensburg präsentiert ein Lauschkonzert für Familien im Schwörsaal. Im Theater Ravensburg ist „Das Neinhorn“ von Marc-Uwe Kling in einem Theaterstück zu sehen aber auch der Moskito-Zirkuskurs und der Theater-Kurs im Theater Ravensburg sind dabei.