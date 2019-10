Jetzt Eicheln und Kastanien für das Wildfreigehege sammeln

Jetzt im Herbst gibt es viele Eicheln, Nüsse und Kastanien an Waldrändern oder in Parkanlagen. Wie die Stadt Ravensburg mitteilt, sind sie eine gute Nahrungsbereicherung für Wildtiere, so auch für die Tiere im Damwild- und Wildschwein-Gehege im Stadtwald Ravensburg. Wer Eicheln, Nüsse und Kastanien für die Gehegetiere sammeln möchte, sollte diese in Körben oder Kartons trocken und luftig lagern (Kastanien getrennt von Eicheln/Nüssen). Das Forstrevier Ravensburg nimmt die gesammelten Früchte in den Herbstferien am Mittwoch, 30. Oktober, zwischen 9 und 13 Uhr am Parkplatz „Hirscheck“ an. Dort werden die Früchte gewogen, und die Sammler erhalten eine Belohnung.