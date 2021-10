Jeep in der Federburgstraße geklaut

Ein schwarzer Jeep Renegade ist am Samstag gegen 04.30 Uhr in der Federburgstaße in Ravensburg gestohlen worden. Laut Polizeibericht fuhr der Täter zunächst ortsauswärts. Nach wenigen Metern habe er das Fahrzeug gewendet und fuhr wieder stadteinwärts. Er überfuhr eine Straßenlaterne, die dabei komplett zerstört wurde. An der Unfallstelle blieb das vordere Kennzeichen zurück. Durch den Knall wurde der Besitzer des Jeeps aus dem Schlaf gerissen. Der Wert des entwendeten Fahrzeuges beträgt etwa 50 000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/8033333 entgegen.