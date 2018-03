„Jedes Gesetz hat nun mal einen Krückstock“

Soll Sterbehilfe erlaubt sein? Ja oder nein? Am Donnerstag, 2. Juli, diskutieren die Bundestagsabgeordneten in Berlin vier fraktionsübergreifende Gesetzesentwürfe zu der heiklen Frage. Wir haben uns die unterschiedlichen Aspekte und Positionen angesehen und mit Michaela Scheffold-Haid von der ambulanten Hospizgruppe Ravensburg darüber gesprochen.

Michaela Scheffold-Haid ist der Meinung, dass es ausweglose Situationen im Leben von Menschen geben kann, in denen Suizid als der einzige Weg möglich scheint. Der Antrag der CDU-Politiker Patrick Sensburg und Thomas Dörflinger, die jegliche Form von Sterbehilfe komplett verbieten und „Anstiftung und Beihilfe an einer Selbsttötung“ unter Strafe stellen wollen, greift für die Ravensburgerin zu kurz. Die gelernte Krankenschwester ist der Meinung, dass ein striktes Verbot an der Realität vorbei geht.

Auf der anderen Seite dürfe es laut Scheffold-Haid aber auch keine Allgemeingültigkeit oder zu liberale Regelungen geben, wie es die Politikerinnen Renate Künast (Grüne) und Petra Sitte (Linke) in ihrem Entwurf vorsehen. Ginge es nach ihnen, sollte die Beihilfe zum Suizid (beispielsweise durch die Ausgabe von todbringenden Medikamenten) straffrei bleiben; sobald sie aber profitorientiert betrieben wird, wäre sie verboten. Sterbehilfevereine ohne Gewinnabsichten sind demnach zugelassen. „Wenn Sterbehilfe offiziell erlaubt und anerkannt ist, dann könnte das zu einem Problem für die Gesellschaft werden“, meint die Leiterin der Hospizgruppe Ravensburg. Sie befürchtet, dass alte und kranke Menschen dann irgendwann begründen müssten, warum sie überhaupt noch leben und dadurch der Gesellschaft „zur Last“ fallen würden.

Entsprechend skeptisch steht Scheffold-Haid dem Entwurf der schwarz-roten Koalitionsgruppe um Karl Lauterbach (SPD) und Peter Hintze (CDU) gegenüber. Dieser geht weiter als alle anderen Anträge und sieht vor, Ärzten den „begleitenden Suizid“ grundsätzlich zu erlauben und für sie entsprechend Rechtssicherheit zu schaffen. „Das finde ich bedenklich“, meint Scheffold-Haid, „das eine Mal soll der Arzt derjenige sein, der Leben rettet und das nächste Mal derjenige, der beim Sterben hilft.“

Als das „kleinste Übel“ bewertet die Ravensburgerin den Gruppenantrag von Kerstin Griese (SPD) und Michael Brand (CDU). Dieser will die bestehende Regelung mit Einschränkungen beibehalten. Plädiert wird nicht für eine komplettes Verbot, jedoch soll die geschäftsmäßige Sterbehilfe bestraft werden. Das heißt, dass nicht nur die gewinnorientierte Suizidbeihilfe verboten ist, sondern jegliche Form von wiederholter und gewerbsmäßiger Sterbehilfe – egal, ob es sich dabei um Einzelpersonen oder Vereine handelt; in Ausnahmefällen soll es aber erlaubt sein. Damit könnte sich Scheffold-Haid zur Not anfreunden: „Jedes Gesetz hat nun mal einen Krückstock.“

Am liebsten wäre Scheffold-Haid eigentlich der gesetzliche Status Quo. Denn jedes Jahr würden unzählige Menschen wegen Krankheit oder aus Altersgründen sterben und ihren Tod abwarten. Nur ein Bruchteil der Menschen entscheide sich hingegen für ein selbstbestimmtes Sterben. „Wir brauchen keine gesetzliche Lösung für die Wenigen, sondern eine gute Lösung für die Vielen“, so die Leiterin der Hospizgruppe Ravensburg. Heißt: Man sollte vielmehr die Hospizarbeit, Palliativmedizin und Pflege ausbauen und somit ein würdiges Sterben ermöglichen.

„Die Sterbehilfe-Debatte wird meist von kerngesunden Personen angestoßen, die Angst vor Alter und Tod haben und über ihr Sterben später selbst entscheiden wollen“, sagt Michaela Scheffold-Haid. Sie selbst habe aber erlebt, dass – wenn es tatsächlich so weit ist und es genügend Unterstützung gibt – die Menschen doch leben wollen und sich ihre Prioritäten verschieben: „Dann werden andere Dinge wichtig und man genießt das kleine Glück.“

