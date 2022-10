Jeder zehnte Patient an der Oberschwabenklinik hat Corona

Einen weiteren starken Anstieg verzeichnet die Oberschwabenklinik (OSK) bei Covid-Patienten. Mittlerweile sind ungefähr zehn Prozent der Kranken, die in Ravensburg, Wangen oder Bad Waldsee stationär behandelt werden, mit Sars-Cov-2 infiziert.

Wie OSK-Pressesprecher Winfried Leiprecht auf SZ-Anfrage weiter mitteilt, liegen aktuell 59 Covid-Patienten in den drei Akutkrankenhäusern des Kreises Ravensburg, davon leider auch schon wieder sieben auf den Intensivstationen. In der Vorwoche waren es 46, davon drei auf Intensiv. In Ravensburg werden derzeit 34 Coronapatienten behandelt, in Wangen 23, in Bad Waldsee zwei.

Corona schwächt kranke Patienten zusätzlich

„Die Kurve geht steil nach oben“, beschreibt Leiprecht die Entwicklung. Nicht alle Patienten seien ausschließlich wegen Corona im Krankenhaus. Bei einigen komme die Infektion auf die Grunderkrankung obendrauf. Dennoch müssen alle Patienten gleichermaßen isoliert werden, zudem schwächt das Virus die kranken Menschen zusätzlich.

Der Kreis Ravensburg liegt dabei im Trend: Landes- und bundesweit steigen die Hospitalisierungszahlen wegen Covid derzeit wieder stark an. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund fordert daher, zur Eindämmung des Virus wieder eine FFP-2-Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen und im ÖPNV einzuführen, was Sache der Länder ist. In Baden-Württemberg hat man sich bislang noch nicht dazu durchringen können.