Jeder kleine Schritt tut dem Klima gut

„Klimaschutz ist ein komplexes und wahnsinnig großes Feld“, weiß Sophie Bader von der Ravensburger Freiwilligenagentur. Drum packt die Agendagruppe „Eine Welt“ es heuer gleich zum zweiten Mal an. In Vorträgen und Aktionen soll es vor allem darum gehen, wie ich selbst vor Ort meinen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Und sei er noch so klein.

Viele wissen ein bisschen über das Thema, sind offen dafür und wollen eigentlich was tun – befürchten aber, wenn es etwa um Ernährung geht, „dass sie dann gleich auf alles verzichten müssen und das Ganze keinen Spaß mehr macht“. So die Erfahrung von Kathrin Bießenberger (24). Darum hält die PH-Studenten mit harten Fakten dagegen. Und hat im Rahmen des Agenda-Jahresprogramms einen Vortrag mit Melanie Willnat vom Ernährungszentrum Oberschwaben auf die Beine gestellt (12. Juli, 19.30 Uhr, Haus der katholischen Kirche). Die Expertin soll vermitteln, dass das, was wir essen, auch eine ganze Menge mit dem Klima zu tun hat: „Das tägliche Schnitzel verbraucht etwa das Wasser und Getreide, das die Tiere zu sich nehmen; außerdem scheiden große Rinderherden klimaschädliche Gase aus“, so Bießenberger.

Wobei Mitstreiter Franz Baumgärtner wichtig ist: „Ich darf mich auch fürs Klima einsetzen, wenn ich ab und zu ein Schnitzel esse.“ Der pensionierte Kinderarzt, der mal drei Jahre in Tansania gearbeitet hat und in Kenia ein medizinisches Zentrum und drei Waisenhäuser betreut, arbeitet seit 16 Jahren in der Agendagruppe mit. Weil es ihm darum geht, Licht in die für Laien teilweise undurchsichtigen politischen Prozesse zu bringen, hat er Jörg Linke, Leiter des Kompetenzzentrums Klima und Umweltpolitik der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) nach Ravensburg eingeladen (11. April, 19.30, Kornhaus). Linke erzählt, wie es bei der Klimakonferenz in Polen so zuging, bricht laut Baumgärtner „Politisches so runter, dass es jeder versteht“ und gibt praktische Tipps, wie individuelles Verhalten zum Klimaschutz beitragen kann.

Auch zum Auftakt des Jahresprogramms gibt es quasi Klimawandel zum Anfassen: Dann stellen nämlich die beiden Zeppelin-University-Studenten David Nelles und Christian Serre ihr Buch „Kleine Gase, große Wirkung: Der Klimawandel – was kann ich tun?“ vor (1. April, 19.30 Uhr, Haus der katholischen Kirche). Laut Agenda-Urgestein Anton Brehm haben die beiden mehr als 100 Wissenschaftler zum Thema befragt: „Sie erklären Ursachen und Folgen verständlich und motivieren dazu, sich für den Klimaschutz einzusetzen.“

Winnie Wolf, Christoph Breuer und Professor Wolfgang Ertel beleuchten, wie es um die Zusammenhänge von Elektromobilität und Ressourcen steht und stellen die Frage, ob in diesem Bereich tatsächlich alles Gold ist, was glänzt (2. Juli, 19 Uhr, Schwörsaal).

Im Herbst steigt wieder der alljährliche Aktionstag vor dem Lederhaus (5. Oktober, 9 bis 14 Uhr). Das detaillierte Programm tüfteln die Ehrenamtlichen noch aus. Auf jeden Fall hat der Ravensburger Bodo Klose, der immer das Rutentheater inszeniert, versprochen, erneut ein Theaterstück zum Thema schreiben. Im Oktober wird zudem unter die Lupe genommen, wie wir mit Plastikverpackungen umgehen, wo wir sie vermeiden können, und ob beispielsweise Legosteine im Kinderzimmer ein Muss sind. Alicia Dannecker vom Ravensburger Unverpackt-Laden und Kerstin Mommsen, die einen Ohne-Plastik-Selbstversuch unternommen hat, berichten von ihren Erfahrungen (21. Oktober, Ort und Zeit stehen noch nicht fest).

Sophie Bader freut sich derweil, dass die Agenda-Gruppe auch 20 Jahre nach ihrer Gründung noch „sehr aktiv“ ist und sich stets neue – immer öfter auch jüngere – Mitstreiter finden. Wobei sich die Generationen in ihrem Engagement offenbar bestens ergänzen – sind sich Baumgärtner und Bießenberger doch einig darin, dass das Anpacken in Sachen Klimaschutz gar nicht immer so einfach ist beziehungsweise der Schuss auch mal nach hinten losgehen kann. So habe man in Australien beispielsweise die Kohleproduktion hochgeschraubt, um Klimaanlagen am Laufen zu halten, kritisiert der Kinderarzt. Bießenberger fügt hinzu, Wasserkraft sei auch nicht das Non-Plus-Ultra, da es „Biotope und Fische in Flüssen zerstört“. Von all dem sollte sich freilich niemand abhalten lassen, in Sachen Klimaschutz was zu tun. Denn, so Bießenberger: „Jeder Minischritt bringt was!“