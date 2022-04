Jeder Baum steht für ein Suizid-Opfer

Der Verein „Trees of memory“ hat am Karfreitag für Suizid-Opfer und deren Angehörige einen Baum im Bereich der Veitsburg in Ravensburg gepflanzt.

Mit dem Projekt „Bäume der Erinnerung“ möchten die Ehrenamtlichen und Unterstützer des Vereins über das Tabuthema Suizidalität aufklären. „Wir möchten die Bevölkerung dazu ermutigen, sich auch mit solch einem schweren Thema auseinanderzusetzen. Es könnte eines Tages jeden betreffen“, so die Vereins- und Organisationsmitglieder. Ein weiterer Baum wird am Karsamstag in Friedrichshafen gepflanzt.

„Für mich etwas Besonderes“

Eine Plakette kennzeichnet die Bäume und macht auf deren Besonderheit aufmerksam. „Jeder Baum steht für einen Menschen, der gegangen ist, ein Suizid-Opfer“, so Iris Pfister, Vorstandsmitglied und Leiterin der ersten Anlaufstellen des Vereins. „Dieser Baum in Ravensburg auf dem Veitsburgplateau ist auch für mich etwas Besonderes, da ich die Ehre habe, ihn für diese Familie zu pflanzen. Dieser Baum soll nicht nur für sie ein Ort der Erinnerung an ihren Sohn, ihren Bruder sein. Er soll ebenso die Gesellschaft auf die Opfer und die Hinterbliebenen hinweisen und mahnen, Menschen mit Depressionen oder Suizidgedanken sowie ihre Angehörigen nicht zu stigmatisieren und das Tabuthema Suizid nicht weiter unter den Teppich zu kehren“, so Pfister.