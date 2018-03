Jedem fünften Rentner droht ein leerer Geldbeutel

Was sind die größten Risiken für Altersarmut? Wer ist davon betroffen? Und was kann getan werden, damit Menschen an ihrem Lebensabend nicht ohne Geld dastehen? Diese Fragen sind Thema einer Podiumsdiskussion am Mittwochabend in der Ravensburger Vesperkirche gewesen.

Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung sind derzeit bundesweit 16,2 Prozent der Neurentner von Armut bedroht. Als arm gilt, wer im Monat unter der Einkommensgrenze von 1055 Euro liegt. Für das Jahr 2036 prophezeit die Studie sogar 20,2 Prozent verarmte Rentner. Heißt: Jeder fünfte 67-Jährige wird sich in wenigen Jahren in einer existenziell bedrohlichen Lage befinden. „Altersarmut galt lange als etwas, das aus der Zeit gefallen schien“, leitete Moderator Andreas Müller, stellvertretender Chefredakteur der „Schwäbischen Zeitung“ die Podiumsdiskussion in der Evangelischen Stadtkirche ein. „Aber es gibt sie – auch im prosperierenden Schussental.“

Dem konnten die anwesenden Experten uneingeschränkt zustimmen. Sie alle kommen mit dem Phänomen der Altersarmut täglich in Berührung: Simon Blümcke, Erster Bürgermeister der Stadt Ravensburg, Klaus Kittler vom Diakonischen Werk Württemberg, Pfarrer Friedemann Manz, Geschäftsführer des Diakonischen Werks Ravensburg, und ebenso Ewald Kohler, Regionalleiter der Caritas Bodensee-Oberschwaben.

Pfarrer Friedemann Manz machte einen wesentlichen Grund für spätere Altersarmut aus: „Wer Lücken in der Erwerbsbiografie hat – zum Beispiel, weil er sich um die Kinder kümmert oder die Eltern pflegt –, kann keine Rentenansprüche erwerben“, so Manz. Eine weitere Risikogruppe seien Beschäftigte im Niedriglohnbereich oder mit einer geringen Beschäftigung. „Im Alter können sie sich spezielle Anschaffungen nicht mehr leisten“, berichtete Manz. „Wenn der Kühlschrank kaputt geht, fehlt das Geld für Ersatz.“

Drei-Säulen-Modell trägt nicht

Laut Ewald Kohler von der Caritas verschärfe sich das Problem, wenn die Leute krank oder pflegebedürftig werden. Dann komme es finanziell erst recht dicke. „Und das trifft ausgerechnet die Generation, die das Land nach dem Krieg aufgebaut hat“, sagte Kohler. „Diese Lebensleistung wird nicht adäquat gewürdigt.“

Kohler zufolge trage das Drei-Säulen-Modell aus gesetzlicher, betrieblicher und privater Altersvorsorge nicht und verfehle seinen Sinn. Die Folge sei ein niedriges Rentenniveau, also das durchschnittliche Verhältnis von Rente und Lohn. Zur Erklärung: Während das Rentenniveau beispielsweise in Österreich bei 80 Prozent liegt, dümpelt es in Deutschland bei 46 Prozent vor sich hin – mit der Gefahr des weiteren Absinkens. Kohler riet daher dringend dazu, die Rente aufzustocken – gerade dann, wenn der Rentenanspruch trotz langer Berufstätigkeit im Alter nicht zur Deckung des eigenen Lebensunterhalts reiche.

Klaus Kittler vom Diakonischen Werk Württemberg betonte, dass diejenigen mit unterbrochenen Berufsbiografien nicht vergessen werden dürften. „Die Mindestrente muss oberhalb der Grundsicherung liegen, damit den Betroffenen die Scham erspart bleibt, zum Sozialamt zu gehen“, forderte er. Kittler zufolge seien die „atypischen Berufsverhältnisse“ eine Falle: „Wenn die Beschäftigungen nicht sozialversicherungspflichtig sind, kann auch keine ordentliche Altersvorsorge aufgebaut werden“, warnte er.

Als ein wesentliches Armutsrisiko nannte Bürgermeister Blümcke die Wohnsituation von älteren Menschen. Viele Senioren seien Mieter, nicht Eigentümer. „Wenn die Wohnung gewechselt werden muss, wird es immer teurer, nie billiger“, stellte der Vertreter der Ravensburger Stadtspitze fest. Günstige Mietwohnungen seien deshalb unerlässlich. Das habe sich das regionale Bündnis für bezahlbaren Wohnraum zum Ziel gesetzt, schilderte Blümcke.

Wie er weiter erklärte, habe Altersarmut aber nicht nur eine materielle Komponente, sondern auch eine seelische. „Arm macht einsam“, so der Bürgermeister. Denn wer kein Geld hat, nimmt nicht an Veranstaltungen teil. Die sozialen Kontakte schrumpfen auf ein Minimum. Hier soll in Ravensburg die sogenannte „Tickettafel“ Abhilfe schaffen, die kostenlose Tickets für Veranstaltungen in der Stadt ausgibt. Die Idee dahinter ist laut Blümcke ein „barrierefreies Veranstaltungsmanagement“. Mit anderen Worten: die Teilhabe aller, ohne jemanden auszuschließen.