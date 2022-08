Jazztime präsentiert das Herbstprogramm

Das Herbstprogramm von Jazztime Ravensburg liest sich wie ein „Who Is Who“ der aktuellen Jazzszene – und der von morgen, sind doch einige hochkarätige Bands dabei, die ganz klar auf dem Weg nach ganz oben sind. Das schreiben die Veranstalter in einer Ankündigung.

Der Auftakt wird laut, wild und tanzbar: Beim Hirschgraben-Open Air im Herzen Ravensburgs spielt am Sonntag, 11. September, die Jazzrausch Big Band: Mit ihrer akustischen Techno-Show werden die Münchner das Publikum zum Tanzen bringen. Bereits vor einem Jahr sorgte die Band in der Linse für Begeisterung.

Das Club-Programm eröffnet der in Ravensburg geborene Trompeter Michael T. Otto mit seinem Stubenjazz-Programm im Baienfurter Speidlerhaus. Eher selten ist bei Jazztime Traditional Jazz zu hören, aber Dixie’s Treibhaus Ventil ist für jedes Programm eine Bereicherung. Die Band Ebi Soda ist mit ihrem Hexengebräu aus Jazz, Elektronik und Retro-Krautrock einer der Top-Acts der jungen Londoner Szene. Nachdem sie beim Landes-Jazz-Festival ein so ergreifendes Konzert mit Arve Henriksen zelebrierte, kommt die „färingische Elfe“ Eivør mit ihrer aktuellen Band und auf vielfachen Wunsch des Publikums wieder nach Ravensburg. Sie tritt am 9. Oktober in der Kantine auf.

Phil Lassiter stammt aus dem Umfeld von Prince und überzeugt mit astreinem Funk-Jazz, bevor eine legendäre Jazz Rock-Band die Weingärtner Linse beehrt: Soft Machine sind eine der wichtigsten Bands in diesem Kontext, die aktuellen Mitglieder sind teilweise schon seit 50 Jahren dabei. Viel jünger, aber ebenso kreativ sind Black Flower aus Belgien, die eine kaum fassbare Melange aus Ethio Jazz, Dub und Psychedelic Rock kreieren. Beim Nikolaus-Jazz spielen zwei Bands: Herbert Stengele’s French Connection sind Meister zwischen Swing und Bop, die finnische Sängerin Tuija Komi begeistert mit einem feinen nordeuropäischen Weihnachtsprogramm.

Das Trans4JAZZ-Festival im November bietet geballte Star-Power auf: Zunächst kommen die Virtuositätswunder Dirty Loops aus Schweden, die Sängerin Lady Blackbird, der Gitarrenstar Lee Ritenour, der stilbildende Trompeter Matthew Halsall aus London, die Sängerin und Violinistin Yilian Cañizares und der Fusion-Gitarrero Mark Lettieri. Das Kichenkonzert bestreitet der Jazzchor Freiburg. Der Vorverkauf auch für das Festival hat kürzlich begonnen; für manche Konzerte wird zusätzlich ein Livestream angeboten.