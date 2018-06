Jazztime in Town ist am 4. Mai

Zum 17. Mal heißt es in diesem Jahr wieder „Jazztime in Town“. Die Ravensburger Jazznacht steigt am Samstag, 4. Mai, in der Innenstadt. An 15 Spielstätten in der Altstadt gibt es dabei Jazzmusik der unterschiedlichsten Stilrichtungen zu hören. Schon am Freitagabend, 3. Mai, beginnt das jazzige Wochenende mit einem Intro in der Kreissparkasse (Meersburger Straße) mit einem Konzert der Ska-Band Moskovskaya. Die Big Band der Musikschule Ravensburg bietet dann am Samstag in der Zehntscheuer um 11 Uhr eine weitere Einstimmung. Ein drittes Intro gibt es am Abend um 19 Uhr im Schwörsaal mit einem Konzert des deutschen Pianisten Michael Wollny. Letzteres Konzert findet in einer Kooperation des Ravensburger Vereins Jazztime mit dem Bodensee-Festival statt. Buttons, die zum Besuch aller Konzerte berechtigen, gibt es ab Montag, 8. April, bei der Schwäbischen Zeitung (Karlstraße 16), beim Musikhaus Lange (Marktstraße 27), beim Autohaus Arnegger in Weißenau sowie im Modehaus Bredl (Bachstraße) und in der Tourist Information (Kirchstraße). Weitere Infos unter www.jazztime-ravensburg.de.