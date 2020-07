Jazztime im Haus am See

Nach fast vier Monaten ohne Konzerte und andere Veranstaltungen veranstaltet auch Jazztime Ravensburg laut Pressemitteilung wieder Konzerte unter Einhaltung sämtlicher erforderlicher Sicherheits- und Hygienemaßnahmen.

Am Freitag, 10. Juli, spielen zwei Bands aus Ravensburg am Haus am See beim Flappach: „Fischer's Friends“ um die Sängerin Monika Fischer spielen als Oktett mit vier Bläsern und Rhythmusgruppe. Das Repertoire besteht aus Jazz Standards sowie Funk- und Soul-Nummern. „Mr. Sheep“ ist eine Formation um Christoph Schaaf (Trompeter und Namensgeber der Band) und Rolf Frambach (Gitarre). Das Quintett spielt Bebop, unter anderem Stücke von Wayne Shorter oder Herbie Hancock. Mehrstimmige Arrangements seien das Markenzeichen der Band, deren Spielfreude sich auch auf die Zuhörer überträgt. Es sei geplant, dass beide Bands „open air“ spielen, vor überdachten Sitzplätzen, auf und vor der Bühne.

Um die Sicherheitsvorkehrungen besser vorbereiten zu können, wird um Vorabreservierung gebeten per E-Mail an kontakt@hausamsee-ravensburg.de oder info@jazztime-ravensburg.de. Infos sind zu finden unter www.jazztime-ravensburg.de