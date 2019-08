Jazzkantine eröffnet Landesjazzfestival

„Es ist Jazz“ – und das bereits seit 25 Jahren. Die Jazzkantine ist laut Veranstaltungsankündigung mittlerweile ein deutscher Musik-Dinosaurier. Etwas faltig zwar, aber immer noch flink, flexibel und wandlungsfähig. Und am Leben.

„Mit Pauken und Trompeten“ eröffnet die Combo zu ihrem 25-jährigen Jubiläum am Mittwoch, 6. November, um 20 Uhr im Konzerthaus das Landesjazzfestival in Ravensburg. Bis Sonntag, 24. November, geben sich dann in Ravensburg 30 Jazzgrößen die Klinke in die Hand.

Gewachsen und gereift ist die Jazzkantine über eine Zeitspanne, die nur die Zähesten in der deutschen Musikszene überstehen: Die Toten Hosen, Herbert Grönemeyer, die Fantastischen Vier oder Fettes Brot beispielsweise. Mit all diesen Stars stand die Braunschweiger Band irgendwann einmal zusammen auf der Festivalbühne. Die Jazzkantine hat bis dato um die 1 500 Konzerte gespielt.

Einst inspiriert von Quincy Jones’ „Back on the Block“-Album, das eine Vielzahl prominenter Musiker verschiedener Musikrichtungen versammelte, hat die Jazzkantine bis heute ihren ganz eigenen musikalischen Weg gefunden. „Ich bin geprägt von meinem Vater, der ein großer Jazz-Fan war. Für mich stellte sich 1994 die Frage: Bekommt man so etwas auch mit deutschen Jazzern und Rappern hin? Und das hat gut funktioniert“, erinnert sich Christian Eitner, Bandleader, Bassist und Produzent, an die Anfänge der Jazzkantine.

Geplant war eigentlich nur eine Compilation mit Gastmusikern und kleiner Band – doch plötzlich lagen Angebote von drei Majorlabels vor, die schnell fragten, ob das auch auf Tour gehen kann. Es war die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Musikern.

Auch ohne Hitsingles, jedoch mit zwölf Alben und unermüdlicher Livepräsenz erspielte sich das Langzeitprojekt vor allem in deutschsprachigen Ländern über die Jahre einen guten Namen. Die Jazzkantine hat einen elitären Sound selbstbewusst revitalisiert und leidenschaftlich umgesetzt: „Wir waren ein Teil derer, die den traditionellen Jazz entstaubt haben“, sagt Eitner.

Die experimentierfreudige Jazzkantine kannte nie Berührungsängste, vielmehr ging es der bunt zusammengewürfelten Truppe immer um die Lust an der kreativen Grenzüberschreitung und stetige Neuerfindung. Verschiedene Köche bereiten hier Futter für die Seele zu – und das gerne mit neuen, leckeren Zutaten. Musik, die jeder versteht und die sofort in den Bauch geht.

Natürlich brodeln bis heute Jazz und jede Menge Rap, aber auch Soul und Reggae im Soundtopf. Zudem hat das innovative Kollektiv mit Heavy Metal experimentiert. Hochkarätige Gastmusiker – Rapper wie Ol Dirty Bastard vom Wu-Tang Clan und Smudo von den Fantastischen Vier oder Jazzer wie Till Brönner, Pee Wee Ellis, Nils Landgren, Gunter Hampel und Bill Evans – sorgten außerdem immer wieder für besondere Würze auf den Alben.

Doch der lange Weg der Jazzkantine war auch immer wieder von Dellen und kreativen Löchern geprägt. Gründer und Gangleader Christian Eitner hat es jedoch geschafft, seine vielköpfige Charaktertruppe über all die Jahre im Kern zusammenzuhalten. Klar, es gab Unstimmigkeiten, Streits, Abgänge und leider auch zwei Todesfälle. Doch Aufgeben gilt nicht. Hinfallen, wieder aufstehen, weitermachen. Immer weiter. Alle Erfahrungen, Erfolge und Schicksalsschläge haben die Jazzkantine bis heute geprägt, gestählt und ganz besonders gemacht.