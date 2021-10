Jazzfestival teils schon ausverkauft

Nach der pandemiebedingten Absage im letzten November – mit einem nachgeholten „Veitsburg Jazz“ im Sommer - kann das Ravensburger Jazz-Festival „Trans4Jazz“ heuer wieder stattfinden, wenn auch mit Einschränkungen.

Der aktuelle Stand der Planungen zeige, so der Veranstalter Jazztime Ravensburg in einer Pressemitteilung, dass das Auftaktkonzert von Dee Dee Bridgewater am Mittwoch, 10. November, so gut wie ausverkauft ist. Bridgewater sei wohl die derzeit größte lebende Jazz-Sängerin, und eine begnadete Entertainerin dazu. Auch für das letzte Konzert des Festivals vom Herbert Pixner Projekt, sind nur noch Restkarten verfügbar. Bei den übrigen Konzerten sind noch Tickets erhältlich.

Dazu gehören der Auftritt der skandinavischen Supergroup „Rymden“ , der US-Sänger José James sowie die Stuttgarter Sängerin, Pianistin und Landesjazzpreisträgerin Franziska Schuster mit ihrer Band „Ameli In The Woods“: und das Ishmael Ensemble. Der ungarische Gitarrist Ferenc Snétberger und der schwedische Kontrabassist Anders Jormin treffen sich zum musikalischen Zwiegespräch.

Der Anspruch von Jazztime sei es, ein hochkarätiges und abwechslungsreiches Programm zu gestalten. Zu hoffen sei jetzt nur noch, dass die Corona-Pandemie dem Festival nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Es lohne sich daher immer ein Blick auf die Homepage des veranstaltenden Vereins, wo immer topaktuell der Stand der Dinge ersichtlich ist: www.jazztime-ravensburg.de