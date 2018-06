Jazz-Musik erklingt im Bärengarten

Der Memminger Kulturpreisträger Lancy Falta tritt am Freitag, 8. Juni, um 20 Uhr im Bärengarten in Ravensburg auf. Mit dabei ist Saxofonist Tony Lakatos. Und so gehen die Veranstalter von einem unterhaltsamen Jazz-Abend aus.

Lancy Falta sei das musikalische Talent quasi in die Wiege gelegt worden, heißt es in der Presseankündigung. Mit zehn Jahren habe er das Gitarrenspiel von seinem Vater Bobby Falta erlernt. Er arbeitete bereits mit etlichen Musiker zusammen, unter anderem mit Joe Pass und Chaka Khan. Als Geheimtipp gelte der in Frankfurt am Main lebende Saxofonist Lakatos. Nach seinem Studium am Bela Bartok Konservatorium in den 70er Jahren, habe der gebürtige Budapester bis heute auf über 300 CD Produktionen mitgewirkt – unter anderem mit Musikern wie Randy Brecker, Al Foster, Joanne Brackeen oder Jasper Van’t Hoff.

Zusammen mit Gitarrentalent Lancy Falta und seinem „Lancy Falta Syndicate“, Matthias Bublat – Sohn des Knoff-Hoff-Moderators Joachim Bublat – am Keyboard und Bastian Jütte am Schlagzeug dürften sich die Zuschauer auf ausgewählte Jazz-Standards und Eigenkompositionen freuen. Jütte wurde beispielsweise 2013 mit dem „Echo Jazz“ als „Instrumentalist des Jahres Drums/Percussion“ ausgezeichnet.

Die Eintrittskarte kostet im Vorverkauf 23 Euro, an der Abendkasse 25 Euro. Saalöffnung ist um 18 Uhr.