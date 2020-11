Jazz-Festival wird abgesagt

Das Ravensburger Trans-4-Jazz-Festival, das eigentlich vom 4. bis 8. November hätte stattfinden sollen, wird wegen des „Lockdown light“ abgesagt. Das teilen die Veranstalter mit. In der Pressemitteilung heißt es: „Trotzdem schauen wir positiv in die Zukunft, denn wir werden den kompletten Block in den Sommer 2021 verschieben. Ein Großteil der gebuchten Künstler hat bereits zugesagt. Geplant ist der Zeitraum vom 30. Juni bis 4. Juli.“ Es sei auch geplant, das Festival im Freien stattfinden zu lassen. Bereits für November gekaufte Tickets könnten „leider nicht übernommen, aber natürlich bei der jeweiligen Vorverkaufsstelle, bei der sie gekauft wurden, zurückgegeben werden.“ Online gekaufte Tickets werden durch Reservix direkt rückabgewickelt. Die in der Tourist Information Ravensburg gekauften Tickets können mit dem „Antrag auf Rückerstattung“ zur Rückabwicklung an die Tourist Information geschickt oder in den dortigen Briefkasten eingeworfen werden, heißt es in der Pressemitteilung. Das Formular kann unter folgender Adresse abgerufen werden: https://www.ravensburg.de/rv/tourismus/touristinformation/kartenvorverkauf.php