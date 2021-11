Jazz-Festival in Ravensburg und Weingarten beginnt

Das Trans4JAZZ-Festival in Ravensburg und Weingarten startet am Donnerstag. Seit 2004 gibt es das Festival schon, nach einem Jahr Corona-Zwangspause findet es nun wieder statt – und lockt viele Jazz-Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt in die Region.

Thomas Fuchs vom Jazztime-Verein in Ravensburg veranstaltet das Festival. Die ständig ändernden Verordnungen und die Corona-Situation machen es dem Veranstalter nicht leicht, so ein Festival zu organisieren. Eine bekannte Künstlerin musste aufgrund der aktuellen Lage sogar absagen. Deswegen startet das Festival nicht schon am Mittwoch, sondern erst am Donnerstag.

Bis Sonntag sollten aber alle anderen Künstler vor Ort ihre Konzerte spielen können.