Jannik Schaufler vertritt Deutschland bei der Triathlon-EM

Jannik Schaufler vom DAV Ravensburg ist von den deutschen Triathlontrainern für die Europameisterschaft am 13. August in München nominiert worden. „Es ist eine große Ehre, Teil des fünf Mann starken deutschen Aufgebotes sein zu dürfen“, teilte Schaufler mit. Bevor der Weingartener ins Trainingslager ging, wurde er im Europacup noch Sechster.

Beim „schwierigen, gleichwohl kräfteraubenden Premium-Europacup“, wie ihn Schaufler nannte, im ungarischen Tiszaujvaros sammelte der 25-Jährige weitere Punkte für die Weltrangliste. In Ungarn benötigte Schaufler 9:17 Minuten für die 750 Meter im Wasser, auf der 20 Kilometer langen Radstrecke kämpfte er sich durch eine Topzeit (28:03 Minuten) nach vorne. Nach dem Lauf über fünf Kilometer (15:17 Minuten) wurde Schaufler in 53:56 Minuten Sechster. In der Gesamtwertung liegt er auf Rang 87, womit sich Schaufler sehr zufrieden zeigt. Im Höhentrainingslager in Sankt Moritz legt Schaufler nun die Grundlagen für die weitere Saison.