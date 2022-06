Jannik Schaufler läuft in Berlin auf Rang sechs

Ein intensives Rennwochenende liegt hinter Jannik Schaufler. Der Triathlet des DAV Ravensburg wurde bei der deutschen Meisterschaft, die im Rahmen der Finals in Berlin ausgetragen wurde, Sechster. „In Anbetracht der enormen Leistungsdichte auf nationaler Ebene und der Feststellung, dass wirklich alle Olympiaaspiranten mit von der Partie waren, kann ich mit diesem Resultat gut leben“, teilte der Weingartener mit.

Schaufler konnte laut eigener Aussage in allen drei Disziplinen zeigen, was in ihm steckt. „Vor allem gelingt es mir zunehmend, die Fehlerquote zu verringern, was für Rennen auf diesem Niveau elementar ist“, meint Schaufler. Für die 750 Meter Schwimmen benötigte Schaufler 9:07 Minuten – als 19. kam er mit 18 Sekunden Rückstand auf Henry Graf in die Wechselzone. „Auf dem Rad konnte ich mich zügig an die Spitze setzen“, sagt Schaufler. Alle Favoriten waren in einer Gruppe zusammen, immer wieder gab es Ausreißversuche. Nach 25:45 Minuten im Sattel kam der Sportler vom Hylo Team Saar zum zweiten Wechsel. Auf der Laufstrecke setzte sich Schaufler schnell von einigen Mitstreitern ab. Vorne lieferten sich der neue deutsche Meister Lasse Lührs und der Vizemeister Lasse Nygaard Priester ein spannendes Rennen, auch um Platz drei wurde hart gekämpft. Schaufler fehlten am Ende elf Sekunden auf Rang drei – in 51:32 Minuten wurde Schaufler schließlich Sechster.

Mit seinen Mannschaftskollegen vom Hylo Team Saar (Priester, Valentin Wernz, Tim Hellwig und Jonas Breinlinger) holte sich Schaufler den Sieg in der Teamwertung. Am Samstag startet Schaufler beim Europacup im niederländischen Holten.