Jannik Schaufler ist Landesmeister im Triathlon

Der Ravensburger Triathlet Jannik Schaufler ist baden-württembergischer Meister über die olympische Distanz. Im Rahmen des traditionsreichen Königstuhl-Triathlons wurden auch die Landesmeister über die olympische Distanz im Triathlon ermittelt. Der Kurs im Herzen Heidelbergs zählt laut Schaufler zu den anspruchsvollsten weltweit: 1500 Meter Schwimmen mit dem Strom im Neckar, danach 35 Kilometer auf dem Fahrrad, gespickt mit knapp 800 Höhenmetern und zwei Anstiege auf den Gipfel des Königstuhls. Zum Abschluss gab es einen zehn Kilometer langen Lauf entlang des Philosophenwegs.

Training mit Topathleten aus aller Welt

Für die zweite Saisonhälfte bereitete sich der für das Hep Sportsteam startetende Schaufler in einem dreiwöchigen Höhentrainingslager im Schweizer Engadin vor. Erst kurz vor dem Triathlon in Heidelberg kam Schaufler „aus meiner mittlerweile dritten Heimat“ zurück. Im Engadin findet der gebürtige Weingartener „ideale Trainingsbedingungen vor, um mich für Ausdauerdreikämpfe in Hochform zu bringen“. Der 24-Jährige schwärmt regelrecht von den klimatischen Bedingungen in der Schweiz – dazu trainieren im Engadin auch andere starke Ausdauersportler aus der ganzen Welt.

Nach dem Höhentrainingslager (Schaufler: „Essen, schlafen, trainieren.“) war der Triathlet müde. „Irgendwann denkt man kaum noch nach, sondern spult das Training einfach ab“, meint Schaufler. Der Wettkampf in seinem Wohnort Heidelberg war daher auch nicht die Idee des Profis, sondern die seines Trainers Philipp Seipp. Der Königstuhl-Triathlon sollte einen neuen Trainingsreiz setzen sowie die Form nach den kräftezehrenden Wochen in Sankt Moritz überprüfen.

Sportler dürfen zum Neoprenanzug greifen

Aufgrund der Regenschauer in den Wochen zuvor war der Neckar etwas abgekühlt, sodass der Schwimmpart mit Neoprenanzug in Angriff genommen werden durfte. Im Wasser riss Schaufler sofort eine kleine Lücke. Mit drei Mitstreitern ging es nach einer Schwimmzeit von 13:00 Minuten auf den Radparcours durch die Heidelberger Altstadt. Anders als bei vielen Wettkämpfen, die Schaufler normalerweise bestreitet, war das Windschattenfahren in Heidelberg verboten, sodass ein kräftesparendes Verstecken am Hinterrad der Konkurrenz nicht möglich war. „Es war ein ehrlicher Schlagabtausch am Königstuhl“, teilt Schaufler mit.

In der ersten Runde setzte sein Teamkollege Malte Plappert eine Attacke und distanzierte die verbliebenen Athleten etwas. „Als er außer Sichtweite geriet, war ich auf Zeitrückstände von außen angewiesen“, sagt Schaufler. Der 24-Jährige versuchte, in der zweiten Runde das Tempo hochzuhalten, immer in dem Wissen, beim Lauf seine stärkste Disziplin ausspielen zu können.

Teamkollege wird beim Lauf schnell gestellt

Mit einem gut 45-sekündigen Rückstand bog Schaufler mit zwei weiteren Athleten in die zweite Wechselzone ein. „Da auch wir eine starke Leistung getreten haben, durfte ich damit rechnen, dass der Ausreißer vor der dritten Disziplin etwas müde war“, so Schaufler. Und so war es auch: Bereits nach einem Kilometer wurde Plappert gestellt. Nun galt es für Schaufler, seinen Rhythmus zu finden, nicht zu überdrehen und die Konkurrenten nicht aus den Augen zu verlieren.

Nach dem Wendepunkt der sehr bergigen Laufstrecke spürte Schaufler in den Beinen die Strapazen des Trainingslagers. Aber der Ravensburger holte dennoch mit einer Laufzeit von 32:42 Minuten einen ungefährdeten Sieg bei den baden-württembergischen Meisterschaften. Mit einer Gesamtzeit von 1:48,19 Stunden verwies er Malte Plappert (1:49,57) und David Breinlinger (1:51,40) auf die Plätze zwei und drei. Sichtlich erleichtert resümiert der Ravensburger: „Das hat richtig Bock gemacht. So viele bekannte Gesichter an der Strecke, tolles Wetter und mein erster Landestitel in der Elite. Ich bin glücklich.“

Bevor die Saison weiter Fahrt aufnimmt, freut sich Schaufler auf ein paar ruhigere Tage. Diese seien ebenso wichtig wie intensive Trainingsphasen. „Der Körper braucht Zeit, um die Reize wirken zu lassen“, sagt der Triathlet des DAV Ravensburg.

Allzu lange wird die Pause allerdings nicht dauern. Am 8. August steht Schaufler an der Startlinie der dritten Station der Triathlon-Bundesliga in Nürnberg. „Die Form ist super, ich freue mich jetzt schon.“ Als neuer Landesmeister kann Schaufler mit viel Selbstvertrauen nach Nürnberg fahren.