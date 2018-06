Jannik Schaufler gewinnt Triathlon in Neckarsulm

Nach seinem dritten Platz beim Leistungstest der Deutschen Triathlon-Union in Potsdam Anfang März ist die Saison für den Ravensburger Jannik Schaufler richtig losgegangen. Zwar bestritt er den Wettkampf in Neckarsulm aufgrund der weiteren Saisonplanung aus dem Training heraus, dennoch holte sich der DAV-Sportler den Sieg.

Eine starke Leistung, schließlich hatte sich auch die komplette Saarländische Triathlon-Union für den Wettkampf angemeldet. Hierbei stach besonders Schauflers Dauerrivale Marc Trautmann – Zweitplatzierter des Leistungstests – hervor.

Aufgrund der Wetterbedingungen entschied sich der Veranstalter für eine Super-Sprintdistanz. Es galt, 400 Meter zu schwimmen, zehn Kilometer Rad zu fahren und 2,5 Kilometer zu laufen. Besonders das Profil der letzten beiden Disziplinen verlangte den Athleten alles ab. Die Strecken verliefen rund um das bergige Weingebiet.

Das Schwimmen verlief für den Ravensburger zufriedenstellend. Schaufler verließ das Wasser als Erster. Lediglich Trautmann hielt auf der bergigen Radstrecke sein Hinterrad und so bewältigten sie die zwei Radrunden gemeinsam. Mit einem großen Vorsprung ging es in die zweite Wechselzone. Trotz der Tatsache, dass das Radfahren viel Kraft gekostet hatte, versuchte Schaufler, das Rennen auf den ersten Metern von vorneweg zu entscheiden, was ihm auch gelang. So lief der Ravensburger einen ungefährdeten Sieg nach Hause. Er war in allen drei Teildisziplinen nicht zu schlagen.

Platz fünf für Beck

Florentine Beck ging nach ihrem Debüt beim „Swim & Run“ in Mengen mit der Zielsetzung, einen guten Wettkampf zu absolvieren, an den Start. Das Schwimmen verlief nach Plan – mit Tagesbestzeit ging Beck als Führende auf die fünf Kilometer lange Radstrecke. Hier machte sich das intensive Radtraining im Frühjahr bemerkbar – Beck ging nach gutem Wechsel an Position drei liegend auf die Laufstrecke. Am Ende wurde sie nach großem Kampf mit Platz fünf belohnt. Für Schaufler und Beck war der Wettkampf in Neckarsulm die letzte Vorbereitung für den Deutschland-Cup der Deutschen Triathlon-Union am 8. Mai in Forst.

Weitere Ergebnisse für die DAV-Athleten. Jannis Martin (14.), Niklas Müller (17.), Aaron Blankenhorn (17.), Carla Blankenhorn (20.).