Janik Voth strebt Richtung Weltspitze

Zwei Ravensburger Mountainbiker sind auf dem Weg, sich für die Enduro World Series (EWS) zu qualifizieren. Janik und Laurin Voth vom Schneelaufverein wollen unbedingt in den Weltcup – um es im kommenden Jahr zur EWS zu schaffen, haben sich die beiden Ravensburger vor allem auf Qualifikationsrennen außerhalb von Deutschland konzentriert.

Mit einem 24. Platz in Jamnica (Slowenien) bekam der 21-jährige Janik Voth vom Schneelaufverein Ravensburg im ersten internationalen Einsatz in der Eliteklasse schon ein Gefühl für diese anspruchsvollen Rennen und zur Belohnung auch seine ersten Qualifikationspunkte. Im italienischen Reschen lief es für Janik Voth noch besser, dort kam er auf den 14. Platz.

Am vergangenen Sonntag erfuhr diese Serie für Janik Voth ihren vorläufigen Höhepunkt. Da nur die besten drei Rennen zur Qualifikation herangezogen werden, Voth aber auch nur drei Rennen fahren konnte, war der Druck im dritten Rennen im tschechischen Spicak entsprechend hoch. Im Rennen über viereinhalb Stunden mussten auf den Endurorädern mit den grobstolligen Reifen gut zwei Stunden lang bissige Anstiege bewältigt werden.

Für die fünf gewerteten Stages kam mit knapp einer halben Stunde Downhill-Zeit dann einiges an extrem ruppigen Tiefenmetern zusammen. Da der Ravensburger kein Serienstarter der tschechischen Enduro-Rennserie ist, musste er lange vor den Favoriten starten. Als einer der ersten Fahrer kam Janik Voth ins Ziel und führte lange. Bis kurz vor Schluss hielt der Nervenkitzel an. Dass er sich letztlich nur zwei tschechischen Elitefahrern geschlagen geben musste, ist für Voth eine überragende Leistung. Ob mit diesem dritten Platz die gesammelten Punkte nun für die Qualifikation reichen, wird sich herausstellen, wenn alle der global ausgetragenen Rennserien abgeschlossen sind.

Sein Bruder Laurin Voth (19) fuhr neben den genannten Rennen noch ein weiteres im italienischen Abetone. Er darf vor dem Einstieg in die Elite-Hauptklasse noch ein Jahr in der Eliteklasse U21 fahren. Seine Bilanz in dieser Kategorie kann sich ebenfalls sehen lassen: Mit zwei achten und einem dritten Platz ist seine Hoffnung auf ausreichend Qualifikationspunkte entsprechend groß.

Sein Saisonhöhepunkt steht aber noch bevor. Aufgrund der bisher sehr guten Ergebnisse ist Laurin Voth als Teilnehmer für die Trophy of Nations der EWS nominiert worden. In dieser als Mannschaftsweltmeisterschaft abgehaltenen Form des Enduro-Mountainbiking wird er im wohl bekanntesten Rennen der EWS in Finale-Ligure in Italien mit zwei weiteren deutschen U21-Fahrern starten. Am letzten Septemberwochenende startet die Trophy of Nations: mit Fahrervorstellungen, einer Parade der Rennfahrer durch die Stadt und Tausenden Zuschauern an der berüchtigten Downhill Stage „DH-men“.