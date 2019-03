Jan Biggel macht den Unterschied für Berg

Pflichtaufgabe erfüllt, drei Punkte mitgenommen – unterm Strich konnte der TSV Berg zufrieden sein mit seinem Auswärtsspiel in der Fußball-Landesliga beim SV Dotternhausen. Zwei Tore von Jan Biggel bescherten dem Tabellenführer den nächsten Sieg (2:0). Die Wiedergutmachung für das 1:1 gegen Kehlen aus der Vorwoche ist dem TSV damit gelungen.

„Absolut wie erwartet“ lief das Spiel aus Sicht von Bergs Trainer Oliver Ofentausek. Die Platzverhältnisse in Dotternhausen waren „katastrophal“, meinte der Trainer. „Das ist natürlich tödlich für unser Spiel.“ Zudem stand der Tabellenvorletzte aus Dotternhausen sehr tief, beschränkte sich fast ausschließlich auf lange Bälle – auch damit war zu rechnen gewesen. Trotzdem: Das alleine wollte Ofentausek nicht als Entschuldigung gelten lassen für eine erste Hälfte, in der Berg vieles vermissen ließ. „Wir waren über weite Strecken viel zu phlegmatisch im ersten Durchgang“, ärgerte sich der Trainer. „Dazu haben wir viel zu kompliziert gespielt und zu häufig falsche Entscheidungen getroffen.“

Dadurch passierte lange nichts, bis kurz vor der Pause Jannik Wanner einen Foulelfmeter herausholte. Jan Biggel verwandelte sicher zur 1:0-Pausenführung. Der Torschütze war neben Arne Kittel und Nikolas Deutelmoser einer von drei Neuen in der Startelf des TSV. Andreas Kalteis, Christian Hepp und David Brielmayer mussten weichen. „Das hatte absolut nichts mit dem Kehlen-Spiel zu tun“, versicherte Ofentausek. „Wir rotieren viel, gute Stimmung ist bei diesem breiten Kader einfach wichtig.“ Zudem erhoffte sich der Trainer von den neuen Spielern auch einiges an Offensivpower.

Davon war im zweiten Durchgang zumindest mehr zu sehen. „Die Jungs haben in der ersten Halbzeit selbst gesehen, dass es nicht so läuft wie wir uns das vorgestellt haben“, meinte der Berger Trainer. Im zweiten Abschnitt ließ Berg Ball und Gegner besser laufen, kam so zu einer Vielzahl an Chancen. Das 2:0 war der Lohn, Torschütze war wiederum Biggel. So nahm Berg am Ende verdiente, ungefährdete drei Punkte mit aus Dotternhausen, aber noch mehr als das: „Wir haben gemerkt: Wenn wir nicht sauber spielen, wird es gegen jeden Gegner schwer“, erklärte Ofentausek. „Wir brauchen Tempo und einfache Spielzüge. Darauf wird auch in den kommenden Wochen der Fokus liegen.“