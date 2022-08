Jakob Sude dominiert den Oberschwabencup

Auf der Anlage St. Christina des TC Ravensburg hat am vergangenen Wochenende der 76. Sparkassen-Oberschwabencup stattgefunden. Rund 70 Aktive kämpften in dem Tennisturnier in vier Wettbewerben um die Titel. Bei meist idealen Wetterverhältnissen konnten laut TCR-Mitteilung alle Spiele durch Sportwartin Barbara Maigler und Oberschiedsrichter Mark Baumann absolviert werden. Besonders am Sonntag war die Anlage durch ein zusätzlich stattfindendes LK-Turnier der Senioren und die Endspiele sehr gut besucht.

Das Feld der Herren A wurde vom Bad Schussenrieder Jakob Sude dominiert. Ohne Satzverlust spielte er sich durch das Tableau, lediglich im Halbfinale gegen Niklas Knörr (TC Tübingen) wurde es mit 7:5 und 6:4 etwas enger. Im Finale gegen Niclas Goltz (TC Schönberg Freiburg-St. Georgen) wurde Sude dann seiner Favoritenrolle gerecht und siegte in überzeugender Manier 6:2 und 6:2.

Drei Ravensburger im Halbfinale

Fest in der Hand des TC Ravensburg war das Feld der Herren B. Hier hatten sich drei Akteure bis ins Halbfinale gespielt. Mirko Ehret gewann gegen Daniel Schmid (SG Aulendorf) in zwei Sätzen und zog ins Finale ein. Im Duell der TCR-Youngster trafen im anderen Halbfinale Levin Hegele und Vincent Walter aufeinander. Hier hatte Walter mit 10:8 im Matchtiebreak das bessere Ende für sich. Im Finale setzte sich am Ende der erfahrenere Ehret knapp mit 10:8 im Matchtiebreak durch.

Den Sieg bei den Herren C sicherte sich in überzeugender Manier Michael Osterrieder vom TC Mochenwangen. Ohne Satzverlust spielte er sich ins Finale und gewann gegen den topgesetzten Stefan Koch (TC Wolfegg) mit 6:1 und 6:4.

Im Duell zweier Juniorinnen im Feld der Damen A setzte sich die 14-jährige Gwendolyn Fedel vom TC Hechingen gegen die zwei Jahre ältere Aurora Zurmühle (TC 1923 Grenzach) durch. Beide spielten sich ohne Satzverlust ins Finale. Die ungesetzte Zurmühle erteilte den Ravensburger Titelambitionen dabei eine Abfuhr und schaltete sowohl Annika Hepp als auch Angelina Flachs aus.