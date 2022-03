Jakob Karlzon Trio live in der Werkhalle und im Stream

Schon sieben Jahre ist es her, dass der Schwede Jacob Karlzon mit Victoria Tolstoy in Ravensburg ein sehr beseeltes Konzert spielte. Jetzt kommt der Jazzpianist mit seinem Trio am Sonntag, 3. April, in die Werkhalle Ravensburg. Karlzon ist ein stilistisch offener Musiker, der seine Einflüsse aus der Klassik (Ravel), Rock (Rhythmen) und sogar Metal (Energie) zieht. Er verknüpft eingängige Melodien und fast tanzbare Rhythmen mit allerhand anspruchsvollen Raffinessen. Auf der Bühne spielt er gerne mit Sounds und Genres, mit Dynamik und Elektronik. Von besonderem Charme sind seine Coverversionen von Pop- oder Rock-Hits, die er mit seinen fulminant wie einfühlsam agierenden Partnern Morten Ramsbøl und Rasmus Kihlberg auf die Bühne zaubert. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 18 Euro, ermäßigt 15 Euro, der Livestream 10 Euro. www.werkhalle-ravensburg.de