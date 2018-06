Von Deutsche Presse-Agentur

Mit einem farbenfrohen Fest und einem Show-Act des britischen Popstars Robbie Williams („Feel“) ist in Moskau die 21. Fußball-Weltmeisterschaft eröffnet worden.

Der russische Staatschef Wladimir Putin sprach am Donnerstag vor dem Auftaktspiel der Gastgeber gegen Saudi-Arabien im Luschniki-Stadion von einem Feiertag für den Weltsport: „Die Liebe zum Fußball verbindet uns alle zu einer Mannschaft.“ FIFA-Präsident Gianni Infantino lobte in einer knappen, teilweise in Russisch gehaltenen Ansprache den Gastgeber.